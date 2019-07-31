с чего всё началось

Украинский лидер Владимир Зеленский пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в октябре посетить Житомир. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии. Согласно сообщению, размещенному на сайте белорусского главы, между Зеленским и Лукашенко состоялся телефонный разговор.

Происшествия Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов.

Политика В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.

Экономика Сбербанк продал дочерний банк в Турции В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).

Политика Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2» Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.

Политика Трамп надеется на сделку с Россией по контролю над вооружениями «Думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями», — заявил он телеканалу C-Span.

Футбол Черевченко: «Никаких потерь нет, готовимся к „Нефтчи“» Никаких потерь нет, - цитирует Черевченко ТАСС. Матч "Нефтчи" - "Арсенал" состоится 1 августа в Баку. Начало в 20.00 по московскому времени.

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.

Происшествия В Калифорнии разбился истребитель ВМС США В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.

Шоу-бизнес Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.

Политика На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».

Политика МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Экономика Премьер Грузии назвал причину обесценивания лари Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что лари обесценился потому, что фундаментальные факторы оказались очень сильными.

Финансы ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.

Финансы Сбербанк изменил годовой прогноз по курсу рубля Сбербанк понизил среднегодовой курс доллара за 2019 год с 68,5 до 64,5 рубля, следует из обновленного макропрогноза в презентации группы банка к отчетности по МСФО за второй квартал текущего года.

Политика Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири Из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.

Общество Новым владельцем полигона «Ядрово» стала компания племянника главы ФСБ Новым владельцем полигона «Ядрово» в Московской области стала компания «Весна», которая принадлежит племяннику директора ФСБ Дмитрию Бортникову.

Политика Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганской Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганской.

Политика Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке На Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Футбол «Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо» Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.

Экономика Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.

Музыка 50-й фестиваль «Вудсток» не состоится Юбилейный 50-й музыкальный фестиваль "Вудсток" был отменен в этом году.

Экономика Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.