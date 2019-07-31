Политика

Зеленский пригласил Лукашенко в ЖитомирГазета.Ru 09:15

Украинский лидер Владимир Зеленский пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в октябре посетить Житомир. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии. Согласно сообщению, размещенному на сайте белорусского главы, между Зеленским и Лукашенко состоялся телефонный разговор.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось
В ходе телефонного разговора Лукашенко поздравил
 Зеленского с успешным проведением политических кампаний на Украине и пожелал успехов в формировании органов власти.
RT на русском05:36

Подробнее о событии

Зеленский пригласил Лукашенко в Житомир

Газета.Ru09:15

Лукашенко пригласил Зеленского в Белоруссию

РБК07:35

Лукашенко пригласил Зеленского в Белоруссию

РЕН ТВ05:28

Зеленский принял приглашение Лукашенко приехать в Минск

Московский Комсомолец05:49

Зеленский в разговоре с Лукашенко подтвердил приглашение посетить Украину

ТАСС05:38

Зеленский пригласил Лукашенко на Украину

RT на русском05:36

Зеленский пообещал приехать в Белоруссию

Lenta.ru06:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:43, Ашберн

Лукашенко и Зеленский поговорили о Донбассе, экономическом взаимодействии и Европейских играх

КП - Беларусь05:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:43, Ашберн
Происшествия

Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов.
Обновлено в 13:07
Политика

В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.
Обновлено в 14:05
Экономика

Сбербанк продал дочерний банк в Турции

В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).
Обновлено в 08:03
Политика

Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»

Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Политика

Трамп надеется на сделку с Россией по контролю над вооружениями

«Думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями», — заявил он телеканалу C-Span.
Обновлено в 00:59
Футбол

Черевченко: «Никаких потерь нет, готовимся к „Нефтчи“»

Никаких потерь нет, - цитирует Черевченко ТАСС. Матч "Нефтчи" - "Арсенал" состоится 1 августа в Баку. Начало в 20.00 по московскому времени.
Обновлено в 14:30
Футбол

«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Общество

В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами

Обновлено в 14:29
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель ВМС США

В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес

Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения

Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено в 13:27
Транспорт

На сайте ГИБДД впервые опубликовали карту со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 08:16
Политика

На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Политика

МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Экономика

Премьер Грузии назвал причину обесценивания лари

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что лари обесценился потому, что фундаментальные факторы оказались очень сильными.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Обновлено в 06:16
Финансы

ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Финансы

Сбербанк изменил годовой прогноз по курсу рубля

Сбербанк понизил среднегодовой курс доллара за 2019 год с 68,5 до 64,5 рубля, следует из обновленного макропрогноза в презентации группы банка к отчетности по МСФО за второй квартал текущего года.
Обновлено в 11:40
Политика

Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири

Из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.
Обновлено в 13:21
Общество

Новым владельцем полигона «Ядрово» стала компания племянника главы ФСБ

Новым владельцем полигона «Ядрово» в Московской области стала компания «Весна», которая принадлежит племяннику директора ФСБ Дмитрию Бортникову.
Обновлено в 15:03
Политика

Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганской

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганской.
Обновлено в 11:31
Политика

Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке

На Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства.
Обновлено в 14:09
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Гаджеты

Представлен флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S6

Обновлено в 12:29
Футбол

«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»

Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Музыка

50-й фестиваль «Вудсток» не состоится

Юбилейный 50-й музыкальный фестиваль "Вудсток" был отменен в этом году.
Обновлено в 15:01
Экономика

Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Футбол

Бэйл отправился играть в гольф во время матча «Реала» с «Тоттенхэмом»

Во время матча 1/2 финала Audi Cup «Реал» — «Тоттенхэм Хотспур» (0:1) вингер «Королевского клуба» Гарет Бэйл проводил время за игрой в гольф, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на El Confidencial.
Обновлено в 08:15
Футбол

Цорн считает аренду Шюррле очень удачной сделкой для ФК «Спартак»

Обновлено в 13:24
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное