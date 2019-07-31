Политика
Зеленский пригласил Лукашенко в ЖитомирГазета.Ru 09:15
Украинский лидер Владимир Зеленский пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в октябре посетить Житомир. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии. Согласно сообщению, размещенному на сайте белорусского главы, между Зеленским и Лукашенко состоялся телефонный разговор.
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с чего всё началось
В ходе телефонного разговора Лукашенко поздравил Зеленского с успешным проведением политических кампаний на Украине и пожелал успехов в формировании органов власти.RT на русском05:36
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