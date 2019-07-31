с чего всё началось

«Владимир Зеленский ещё раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире», — говорится в сообщении.

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Происшествия В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.

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