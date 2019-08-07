Политика

Зеленский пригласил Эрдогана на УкраинуLife.ru 16:39

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом предложил ему приехать с визитом на Украину.
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