Политика
Зеленский пригласил Эрдогана на УкраинуLife.ru 16:39
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом предложил ему приехать с визитом на Украину.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 20:18, Вашингтон
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
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Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
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Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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Учёные создали лист золота толщиной в два атома, или 0,47 нанометра.
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Обновлено в 14:50
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Транспорт
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В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
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Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар.
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В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
На Западе оценили возможности «Охотника»
Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие
Турция и США создадут центр совместных операций
«Достигнута договоренность создать в Турции как можно скорее центр проведения совместных операций для координации с США и управления зоной безопасности [в Сирии]»,говорится в заявлении.
Обновлено в 10:18
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«Эвертон» арендовал у «Монако» Сидибе
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Общество
В ООН составили «Руководство по спасению мира для лентяев»
ООН презентовала «Руководство по спасению мира для лентяев», в котором описаны действия, необходимые для развития и сохранения мира.
Обновлено в 16:09
Политика
Совет Думы 19 августа может обсудить вмешательство в российские выборы
Совет Думы, где может решиться вопрос о создании рабочей группы по изучению фактов вмешательства из-за рубежа в российские выборы, может состояться 19 августа.
Обновлено в 05:24
Политика
Приморец разработал конституцию для детей в стихах
Житель Приморского края разработал специальную версию основного закона РФ для детей в стихах и картинках, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 03:06