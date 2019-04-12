Зеленский приехал во дворец на встречу с МакрономГазета.Ru 09:31

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец, чтобы провести переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС.

Зеленский приехал во дворец на встречу с Макроном

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