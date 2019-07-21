Политика
Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадкахРБК 14:12
По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:34, Вашингтон
Политика
Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:52
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем
Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено в 12:06
Музыка
Группа «ЧиЖ & Co» впервые за 20 лет выпустит новый альбом
Обновлено в 12:29
Политика
Вакарчук выдвинул условия коалиции в Верховной раде
Лидер партии «Голос», фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук готов к коалиции с другими силами, которые проходят в Верховную раду.
Обновлено в 18:40
Происшествия
В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Космос
Глава NASA считает поиски жизни на Марсе необходимыми
Обновлено в 03:29
Политика
Медведчук оценил данные экзитполов на выборах в Раду
Напомним, результаты Национального экзитпола, обнародованные после закрытия избирательных участков в стране 21 июля, свидетельствуют о том, что на парламентских выборах, состоявшихся на Украине, в Верховную раду Украины нового созыва проходят пять партий.
Обновлено в 14:53
Наука
Создан первый в мире жидкий постоянный магнит
Как заявляют ученые, "создан совершенно новый материал, одновременно жидкий и магнитный, который открывает двери для совершенно новой области исследований в биологии, физике и химии".
Обновлено в 09:20
Общество
В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов
С 19 августа пассажиры в своем багаже и ручной клади смогут ввезти в Россию не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.
Обновлено в 17:08
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Наука
Хроники Apollo
Главной целью полета стала испытание командного модуля (того, который оставался на лунной орбите) на геоцентрической орбите, а также тренировка ориентации корабля для перелета к Луне.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше
Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Политика
Орешкин посоветовал не спешить с единой валютой для РФ и Белоруссии
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» объяснил, почему не стоит спешить с решением вопроса о единой валюте и денежно-кредитной политике.
Обновлено в 10:41
Политика
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33
Политика
Косачев: Зеленский сделал оппозиционную Раду «относительно лояльной»
Украинский лидер Владимир Зеленский справился с задачей-минимум, превратив состав Верховной рады из оппозиционного в "относительно лояльный", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Обновлено в 17:04
Футбол
«Рубин» в меньшинстве победил «Динамо»
В матче второго тура чемпионата России московское «Динамо» дома с минимальным счётом проиграло казанскому «Рубину».
Обновлено в 14:05
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Футбол
Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии
Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 16:23
Кино
Фильм «Король лев» стал лидером российского проката в выходные
Обновлено в 18:30
Политика
США пообещали оставить астронавтов на Луне
15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
Обновлено в 20:04
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Обновлено в 02:17
Общество
Рок-фестиваль «Нашествие» посетили около 200 тысяч человек
Обновлено в 19:06
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:08
Кино
Дмитрий Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с 80-летием
Обновлено в 06:42
Политика
Рабинович заявил о готовности купить у Коломойского телеканал «1+1»
Сооснователь украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что готов купить у олигарха Игоря Коломойского телеканал "1+1".
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес
Экс-жена Абрамовича Дарья Жукова выходит за греческого миллиардера
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова объявила о помолвке с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено в 14:46
Экономика
Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России
Эксперты снижают прогнозы по урожаю некоторых культур в России в этом году из-за погодных условий, однако в целом ситуация остаётся оптимистичной.
Обновлено в 14:57