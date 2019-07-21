Политика

Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадкахРБК 14:12

По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
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Зеленский рассказал, когда начнутся «посадки» на Украине

РИА Новости15:56

Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках

РБК14:12

Зеленский анонсировал «посадки» после формирования нового кабмина

Известия14:32

Зеленский пообещал «посадки» коррупционеров с новым генпрокурором

Московский Комсомолец14:43

Зеленский рассказал, когда на Украине начнутся «посадки»

RT на русском13:45

Зеленский назначит нового генпрокурора после выборов в Раду

News.ru13:30

Зеленский пообещал, что после выборов в Раду на Украине будет назначен новый генпрокурор

ТАСС13:25
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:34, Вашингтон
Политика

Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:52
Политика

Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными

Обновлено в 14:11
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Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем

Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
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Группа «ЧиЖ & Co» впервые за 20 лет выпустит новый альбом

Обновлено в 12:29
Политика

Вакарчук выдвинул условия коалиции в Верховной раде

Лидер партии «Голос», фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук готов к коалиции с другими силами, которые проходят в Верховную раду.
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Происшествия

В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы

В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Космос

Глава NASA считает поиски жизни на Марсе необходимыми

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Политика

Медведчук оценил данные экзитполов на выборах в Раду

Напомним, результаты Национального экзитпола, обнародованные после закрытия избирательных участков в стране 21 июля, свидетельствуют о том, что на парламентских выборах, состоявшихся на Украине, в Верховную раду Украины нового созыва проходят пять партий.
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Создан первый в мире жидкий постоянный магнит

Как заявляют ученые, "создан совершенно новый материал, одновременно жидкий и магнитный, который открывает двери для совершенно новой области исследований в биологии, физике и химии".
Обновлено в 09:20
Общество

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С 19 августа пассажиры в своем багаже и ручной клади смогут ввезти в Россию не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.
Обновлено в 17:08
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено в 12:25
Наука

Хроники Apollo

Главной целью полета стала испытание командного модуля (того, который оставался на лунной орбите) на геоцентрической орбите, а также тренировка ориентации корабля для перелета к Луне.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше

Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Политика

Орешкин посоветовал не спешить с единой валютой для РФ и Белоруссии

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» объяснил, почему не стоит спешить с решением вопроса о единой валюте и денежно-кредитной политике.
Обновлено в 10:41
Политика

Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33
Политика

Косачев: Зеленский сделал оппозиционную Раду «относительно лояльной»

Украинский лидер Владимир Зеленский справился с задачей-минимум, превратив состав Верховной рады из оппозиционного в "относительно лояльный", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Обновлено в 17:04
Футбол

«Рубин» в меньшинстве победил «Динамо»

В матче второго тура чемпионата России московское «Динамо» дома с минимальным счётом проиграло казанскому «Рубину».
Обновлено в 14:05
Кино

«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Общество

Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц

Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Футбол

Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии

Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 16:23
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Фильм «Король лев» стал лидером российского проката в выходные

Обновлено в 18:30
Политика

США пообещали оставить астронавтов на Луне

15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
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Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

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Рок-фестиваль «Нашествие» посетили около 200 тысяч человек

Обновлено в 19:06
Политика

Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2

Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:08
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Дмитрий Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с 80-летием

Обновлено в 06:42
Политика

Рабинович заявил о готовности купить у Коломойского телеканал «1+1»

Сооснователь украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что готов купить у олигарха Игоря Коломойского телеканал "1+1".
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Экс-жена Абрамовича Дарья Жукова выходит за греческого миллиардера

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова объявила о помолвке с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
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Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России

Эксперты снижают прогнозы по урожаю некоторых культур в России в этом году из-за погодных условий, однако в целом ситуация остаётся оптимистичной.
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