По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.

Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках

Политика Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.

Политика Вакарчук выдвинул условия коалиции в Верховной раде Лидер партии «Голос», фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук готов к коалиции с другими силами, которые проходят в Верховную раду.

Происшествия В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.

Политика Медведчук оценил данные экзитполов на выборах в Раду Напомним, результаты Национального экзитпола, обнародованные после закрытия избирательных участков в стране 21 июля, свидетельствуют о том, что на парламентских выборах, состоявшихся на Украине, в Верховную раду Украины нового созыва проходят пять партий.

Наука Создан первый в мире жидкий постоянный магнит Как заявляют ученые, "создан совершенно новый материал, одновременно жидкий и магнитный, который открывает двери для совершенно новой области исследований в биологии, физике и химии".

Общество В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов С 19 августа пассажиры в своем багаже и ручной клади смогут ввезти в Россию не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Наука Хроники Apollo Главной целью полета стала испытание командного модуля (того, который оставался на лунной орбите) на геоцентрической орбите, а также тренировка ориентации корабля для перелета к Луне.

Происшествия Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.

Политика Орешкин посоветовал не спешить с единой валютой для РФ и Белоруссии Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» объяснил, почему не стоит спешить с решением вопроса о единой валюте и денежно-кредитной политике.

Политика Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".

Политика Косачев: Зеленский сделал оппозиционную Раду «относительно лояльной» Украинский лидер Владимир Зеленский справился с задачей-минимум, превратив состав Верховной рады из оппозиционного в "относительно лояльный", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Футбол «Рубин» в меньшинстве победил «Динамо» В матче второго тура чемпионата России московское «Динамо» дома с минимальным счётом проиграло казанскому «Рубину».

Кино «Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.

Общество Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.

Футбол Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Политика США пообещали оставить астронавтов на Луне 15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.

Политика Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2 Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).

Политика Рабинович заявил о готовности купить у Коломойского телеканал «1+1» Сооснователь украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что готов купить у олигарха Игоря Коломойского телеканал "1+1".

Шоу-бизнес Экс-жена Абрамовича Дарья Жукова выходит за греческого миллиардера Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова объявила о помолвке с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.