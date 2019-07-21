Политика
Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадкахРБК вчера в 14:12
По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 01:08, Вашингтон
Политика
Украина хочет остановить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.
Обновлено в 00:19
Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Вакарчук рассказал о готовности к коалиции в новой Раде
Ранее в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский говорил, что партия «Слуга народа» будет рассматривать возможность создания коалиции с партией «Голос» в новом созыве Верховной рады.
Обновлено вчера в 14:27
Политика
Партия «Слуга народа» начала подготовку коалиционного соглашения
Лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народна» Дмитрий Разумков сообщил о начале подготовки коалиционного соглашения для нового состава Верховной рады.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
В Тюмени пассажирский самолёт вынужденно вернулся в аэропорт
Следственный комитет начал проверку после того, как в аэропорт Тюмени после вылета вернулся самолёт из-за срабатывания датчика неисправности шасси.
Обновлено в 00:49
Происшествия
В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
В Иркутской области в ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, два человека пострадали, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС
Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.
Обновлено вчера в 23:01
Футбол
Дракслер: «„ПСЖ“ — это не только Неймар»
Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер прокомментировал слухи о возможном уходе из команды нападающего Неймара.
Обновлено вчера в 14:28
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено вчера в 19:46
Единоборства
У бойца Олейника диагностировали два перелома ноги
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.
Обновлено вчера в 11:08
Общество
Фестиваль «Нашествие» посетили около 200 тыс. человек
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Косачев: Зеленский сделал оппозиционную Раду «относительно лояльной»
Украинский лидер Владимир Зеленский справился с задачей-минимум, превратив состав Верховной рады из оппозиционного в "относительно лояльный", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие
Украинские военные утонули на глазах инструкторов НАТО
Обновлено вчера в 23:04
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено 20 июля в 09:15
Общество
Интерьеры станции метро «Окская» оформят в ярко-синих тонах
Обновлено в 00:26
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Космос
Toyota приближается к созданию космического лунохода
В субботу, 20 июля, автопроизводитель объявил, что он официально подписал трехлетнее соглашение с японским космическим агентством JAXA о разработке лунохода под давлением, который будет запущен через десять лет.
Обновлено 20 июля в 08:52
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Специалисты ВНИИ труда провели исследование трудового рынка и определили наименее востребованные в России профессии.
Обновлено 20 июля в 07:40
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Огонь подходил домам: серьёзный пожар в Новоорском районе
На место ЧП выехал врио губернатора Оренбургской области. и Как сообщает пресс-служба администрации Орска, в связи с природным пожаром в Новоорском районе существует угроза задымления нашего города.
Обновлено 20 июля в 05:33
Гаджеты
Завтра глава Redmi раскроет очередные новинки бренда
Под вечер воскресенья вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) неожиданно разоткровенничался в социальной сети Weibo.
Обновлено вчера в 12:59
Политика
Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне
Обновлено вчера в 23:17
Здоровье
Новосибирскую область окутал дым от лесных пожаров в Красноярском крае
Ветер принес в Новосибирскую область дым от лесных пожаров в Красноярском крае, наблюдается дымка с запахом гари, но угрозы для людей нет, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено вчера в 05:30
Путешествия
Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки
Авиакомпания "Победа" в понедельник начала продавать туристические пакеты по направлениям сети своих маршрутов, сообщили в понедельник "Ведомости".
Обновлено вчера в 21:50
Гаджеты
Xiaomi впервые вошла в список Fortune Global 500
Согласно информации, указанной в списке Fortune Global 500, в Xiaomi сегодня работает почти 17 тыс. сотрудников.
Обновлено в 00:31
Политика
Путин забрал у Челябинска право проведения саммитов ШОС и БРИКС
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Магнитогорск заявил врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, что саммиты БРИКС и ШОС, которые планировалось провести в Челябинске, будут проведены в Санкт-Петербурге.
Обновлено 19 июля в 14:33