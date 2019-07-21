Политика

Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадкахРБК 14:12

По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Зеленский рассказал, когда начнутся «посадки» на Украине

РИА Новости15:56

Зеленский пообещал, что после выборов в Раду на Украине будет назначен новый генпрокурор

ТАСС13:25

Зеленский анонсировал «посадки» после формирования нового кабмина

Известия14:32

Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках

РБК14:12

Зеленский рассказал, когда на Украине начнутся «посадки»

RT на русском13:45

Зеленский назначит нового генпрокурора после выборов в Раду

News.ru13:30

Зеленский пообещал «посадки» коррупционеров с новым генпрокурором

Московский Комсомолец14:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:58, Вашингтон
Экономика

Рыба не ловится без приказа

Ситуация ставит под угрозу добычу более 700 тыс. тонн продукции стоимостью до 80 млрд руб. О задержке с изданием приказа Минсельхоза о порядке переоформления договоров пользования РПУ президент ВАРПЭ Герман Зверев сообщил председателю комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексею Майорову 19 июля.
Обновлено в 18:13
Политика

Стала известна окончательная явка на выборах в Верховную Раду

Обновлено в 17:58
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Здоровье

Депздрав рекомендует москвичам отдыхать на море с маленькими детьми не менее двух недель для их адаптации

В дальнейшем, в течение дня должны быть дробные купания, оптимальное время - не больше пяти-пятнадцати минут, иначе высок риск переохлаждения, особенно если для ребенка не прошел еще период адаптации.
Обновлено в 05:00
Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова

Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Кино

Дмитрий Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с 80-летием

Обновлено в 06:42
Политика

Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян

Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.
Обновлено в 09:50
Политика

Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса

Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Политика

Названы кандидаты на пост премьера Украины

Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:35
Космос

Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом

Обновлено 19 июля в 08:25
Спорт

Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4х100 на ЧМ

Российские пловцы Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников и Евгений Рылов завоевали серебряную медаль в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мира.
Обновлено в 09:27
Кино

«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Футбол

Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча

Обновлено в 15:42
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 09:15
Политика

Медведчук заявил об исключительной оппозиции Зеленскому в Раде

Лидер пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «кум Путина» Виктор Медведчук после подведения первых итогов выборов в Верховную раду заявил, что в украинском парламенте его партия будет «исключительно оппозиционной» - это сознательное и давно выношенное решение.
Обновлено в 14:59
Экономика

Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
Космос

США завершили работу над кораблем «Орион» для полета на Луну

Обновлено вчера в 23:32
Футбол

«Рубин» в меньшинстве победил «Динамо»

В матче второго тура чемпионата России московское «Динамо» дома с минимальным счётом проиграло казанскому «Рубину».
Обновлено в 14:05
Авто

Новые Renault Logan и Sandero добрались до дилеров

К бразильским дилерам Renault начали поступать обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway.
Обновлено в 08:39
Общество

Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц

Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Путешествия

Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено в 18:52
Политика

Депутат Рады: Украинцев ждет очень плохое будущее

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что украинцев ждет очень плохое будущее.
Обновлено в 18:54
Наука

Тибетцы оказались потомками денисовцев

Ученые предполагают, что это своеобразие анатомии стало результатом скрещивания далеких предков современных тибетцев с денисовскими людьми, обосновавшимися в Тибете значительно ранее.
Обновлено 14 июля в 03:03
Здоровье

Дым от красноярских пожаров достиг Новосибирска и Томска

Обновлено в 11:35
Технологии

«Если ваша рука постоянно тянется к смартфону, вы уже в группе риска»

Антонина Есакова, научный сотрудник отделения молекулярных и генетических факторов зависимости Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения города Москвы, рассказала «Известиям» о том, какие угрозы таят в себе социальные сети и смартфоны, как транснациональные корпорации губят здоровье покупателей своей продукции и существуют ли в природе «легкие» наркотики.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено в 12:25
Общество

На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был уволен со своей должности после драки в кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Корабли из Индии и Китая поучаствуют в параде в День ВМФ России

Китайский эсминец «Сиань» вместе с индийским фрегатом «Таркаш» поучаствуют в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 28 июля.
Обновлено в 18:30
Происшествия

В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина

Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено вчера в 14:29
Гаджеты

Рендер рассекретил дизайн нового смартфона Nokia 6.2

Новый смартфон Nokia 6.2 появился на рендере.
Обновлено в 10:12
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное