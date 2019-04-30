Зеленский приехал на встречу с раскольниками ПЦУУкраина.ру вчера в 10:05

В Михайловском Златоверхом монастыре Киева новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой неканонической ПЦУ Епифанием. Об этом 30 апреля сообщил сайт «Страна.UA»

Зеленский приехал на встречу с раскольниками ПЦУ

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