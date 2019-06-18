Зеленский придумал первую фразу для встречи с ПутинымLenta.ru 01:29

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава государства рассказал в интервью Bild. Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что обратит внимание на территориальную принадлежность Крыма и Донбасса.

Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

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