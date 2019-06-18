Политика
Зеленский придумал первую фразу для встречи с ПутинымLenta.ru 01:29
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава государства рассказал в интервью Bild. Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что обратит внимание на территориальную принадлежность Крыма и Донбасса.
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Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
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Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Финансы
Рубль на старте торгов подорожал к доллару и евро
Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже укрепилась к доллару США и евро.
Обновлено вчера в 03:59
Общество
В России ввели «пожарный» штраф
Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в условиях ЧС предусмотрены не были.
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Boeing остался без новых заказов в первый день в Ле-Бурже
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Музыка
У популярной певицы треснул костюм во время выступления
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Общество
Работники хлебокомбината в Подмосковье объявили голодовку
Работники завода говорят, что им не выплатили зарплату за четыре месяца.
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Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива
Крупнейший кредитор завода — Сбербанк — уже сделал первый шаг к продаже завода — 80% его акций получило совместное предприятие банка и кипрской Socar Russia Investments, основанной одноименной азербайджанской компанией.
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Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака
Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено вчера в 03:10
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке под Пензой
Первомайский районный суд Пензы арестовал на два месяца 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которой один человек погиб и четверо пострадали.
Обновлено в 03:17
Кино
Скончался актер из фильма «Амели»
Скончался известный французский актер Морис Бенишу, известный по фильму «Амели».
Обновлено в 01:49
Гаджеты
Стали известны характеристики iPhone 2020 года
Обновлено в 02:25
Общество
В России могут разрешить поступать в вузы онлайн
Россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги.
Обновлено в 02:14
Происшествия
На оранжевой линии метро Петербурга сломался состав
На оранжевой (четвертой) линии Петербургского метрополитена произошел сбой из-за технической поломки состава.
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Гитарист и вокалист американской трэш-метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн написал в своем Facebook о том, что у него диагностировали рак горла.
Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие
Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО
Корабль ORP Gniezno польских ВМС получил повреждения в ходе учений НАТО Baltops-2019, сообщает местная радиостанция RMF FM.
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
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Оскверненные могилы британцев в Крыму возмутили Лондон
Могилы в британцев Крыму осквернены, захвачены и забыты, приводит "ИноСМИ" статью в журнале Times.
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Сестра Бари Алибасова обвинила Шукшиных в его отравлении
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Авто
Mitsubishi сертифицировал семиместный Outlander в России
Семиместную версию кроссовера Mitsubishi Outlander привезут в Россию в третьем квартале 2019 года.
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Гаджеты
Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10
Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.
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Футбол
Сборная Чили разгромила Японию на Кубке Америки
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Общество
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38