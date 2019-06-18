Политика

Зеленский придумал первую фразу для встречи с ПутинымLenta.ru 01:29

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава государства рассказал в интервью Bild. Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что обратит внимание на территориальную принадлежность Крыма и Донбасса.
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Зеленский рассказал, как начнет разговор с Путиным при встрече

РИА Новости03:23

Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным

РБКвчера в 22:14

Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

Lenta.ru01:29

Зеленский составил первую фразу, для встречи с Путиным

Газета.Ru02:19

Зеленский рассказал, как начнёт разговор с Путиным при первой встрече

RT на русском00:55

Зеленский сообщил, что скажет первым делом на переговорах с Путиным

Life.ru00:26

Зеленский захотел поговорить с Путиным о Крыме

Московский Комсомолец03:19
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:42, Вашингтон
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В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
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Обновлено в 02:42
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Финансы

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Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже укрепилась к доллару США и евро.
Обновлено вчера в 03:59
Общество

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Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в условиях ЧС предусмотрены не были.
Обновлено в 03:24
Политика

Boeing остался без новых заказов в первый день в Ле-Бурже

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У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
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В документе говорится о население России, которое, согласно пессимистическому прогнозу, сократится до 124,6 млн человек к 2050- му году и до 83,7 млн - к 2100 году.
Обновлено в 02:49
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Обновлено в 02:27
Политика

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
Обновлено вчера в 22:42
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Крупнейший кредитор завода — Сбербанк — уже сделал первый шаг к продаже завода — 80% его акций получило совместное предприятие банка и кипрской Socar Russia Investments, основанной одноименной азербайджанской компанией.
Обновлено в 01:01
Здоровье

Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака

Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено вчера в 03:10
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Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

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Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке под Пензой

Первомайский районный суд Пензы арестовал на два месяца 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которой один человек погиб и четверо пострадали.
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Скончался известный французский актер Морис Бенишу, известный по фильму «Амели».
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На оранжевой (четвертой) линии Петербургского метрополитена произошел сбой из-за технической поломки состава.
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Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие

Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО

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Обновлено вчера в 20:35
Политика

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Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
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Оскверненные могилы британцев в Крыму возмутили Лондон

Могилы в британцев Крыму осквернены, захвачены и забыты, приводит "ИноСМИ" статью в журнале Times.
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Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10

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Происшествия

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
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В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»

Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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