Политика

Зеленский прибыл на инаугурацию пешкомМосковский Комсомолец 03:17

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что накануне инаугурации у него нормальное настроение.
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Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

Эхо Москвы03:26

Зеленский рассказал о своем настроении перед инаугурацией

Известия03:15

В Верховной раде началась церемония инаугурации Владимира Зеленского

ТАСС03:10

Зеленский сообщил, что у него нормальное настроение перед инаугурацией

РИА Новости03:00

На Украине началась инаугурация Зеленского

RT на русском03:14

Зеленский пешком пришел на свою инаугурацию

Газета.Ru03:00

Владимир Зеленский отправился на свою инаугурацию в Верховную Раду пешком

Говорит Москва03:20
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Политика

Зеленский вступил в должность президента Украины

Обновлено в 03:22
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя

Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Политика

Депутату Рады стало плохо после инаугурации Зеленского

Члену Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку стало плохо после речи президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:40
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Футбол

КДК РФС назначил сурдэкспертизу по делу футболистов Мирзова и Ильина

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) назначил сурдэкспертизу, чтобы вынести решение по делу футболистов Владимира Ильина и Резиуана Мирзова.
Обновлено в 06:31
Политика

Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией

Обновлено в 05:23
Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами

Обновлено в 06:57
Футбол

Влашич вызван в сборную Хорватии на июньские матчи

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич объявил список игроков, которые будут вызваны на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Уэльса (8 июня) и товарищеский матч против команды Туниса (11 июня), сообщается в официальном твиттере сборной Хорватии.
Обновлено в 05:14
Политика

Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:06
Космос

Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено в 07:04
Культура

Делегация из Калмыкии стала лауреатом Всероссийской студенческой весны

Делегация из Калмыкии стала лауреатом фестиваля «Всероссийская студенческая весна», который проходил в этом году в Перми с 14 по 19 мая.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Раскрыто убийство помощника прокурора во время интимных игр

Сотрудники полиции раскрыли убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 02:21
Здоровье

В ФАС поддержали запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года

Минздрав в марте представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года.
Обновлено в 04:29
Религия

Глава екатеринбургской епархии предложил убрать забор на месте строительства храма

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предложил убрать забор на месте строительства храма святой Екатерины в сквере в центре города.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

В Киеве прошла инаугурация Владимира Зеленского

Обновлено в 06:00
Кино

Вышла последняя серия «Игры престолов»

6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Загитова грозит наказание за вождение без прав

Обновлено вчера в 11:09
Гаджеты

В процессорах Intel найден новый класс уязвимостей

Новый скандал продолжает набирать обороты и в настоящее время выяснилось, что компания Intel, вполне возможно, пробовала выиграть себе больше времени и приобрести молчание исследователей Амстердамского свободного университета (VU), обнаруживших новые уязвимости в ее процессорах.
Обновлено в 02:46
Происшествия

МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей

«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Общество

До 27 градусов тепла ожидается в Москве в ближайшие дни

"В среду будет самый теплый день недели, да и просто по определению - самый теплый день: 25-27 градусов тепла", - сказал Вильфанд.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Бросившую ребенка в поликлинике украинку отпустили из зала суда

Женщину, которая бросила ребенка в поликлинике в Москве, и ее сожителя отпустили из зала суда, сообщает корреспондент РЕН ТВ.
Обновлено в 07:39
Гаджеты

Huawei отреагировал на действия Google

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Наука

С 20 мая изменится определение килограмма

Стало известно, что уже 20 мая текущего года определения килограмма будет официально изменено.
Обновлено 18 мая в 12:35
Политика

Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского похвасталась пышной грудью

Накануне в сети появились фотографии 20-и летней внучки Михаила Боярского Екатерины, отрывающейся на средиземноморском курорте.
Обновлено в 05:11
Музыка

Во Франции скончался шансонье Нильда Фернандес

Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Политика

Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств

Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Главы СБУ и ССО не отдали честь Зеленскому во время инаугурации

Обновлено в 07:41
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