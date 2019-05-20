Зеленский прибыл на инаугурацию пешкомМосковский Комсомолец 03:17

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что накануне инаугурации у него нормальное настроение.

Происшествия В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.

Политика Депутату Рады стало плохо после инаугурации Зеленского Члену Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку стало плохо после речи президента Владимира Зеленского.

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Происшествия Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.

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Политика Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Космос Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.

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Происшествия Раскрыто убийство помощника прокурора во время интимных игр Сотрудники полиции раскрыли убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.

Здоровье В ФАС поддержали запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года Минздрав в марте представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года.

Религия Глава екатеринбургской епархии предложил убрать забор на месте строительства храма Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предложил убрать забор на месте строительства храма святой Екатерины в сквере в центре города.

Кино Вышла последняя серия «Игры престолов» 6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.

Гаджеты В процессорах Intel найден новый класс уязвимостей Новый скандал продолжает набирать обороты и в настоящее время выяснилось, что компания Intel, вполне возможно, пробовала выиграть себе больше времени и приобрести молчание исследователей Амстердамского свободного университета (VU), обнаруживших новые уязвимости в ее процессорах.

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