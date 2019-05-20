Политика
Зеленский прибыл на инаугурацию пешкомМосковский Комсомолец 03:17
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что накануне инаугурации у него нормальное настроение.
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Политика
Зеленский вступил в должность президента Украины
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя
Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Политика
Депутату Рады стало плохо после инаугурации Зеленского
Члену Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку стало плохо после речи президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:40
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Футбол
КДК РФС назначил сурдэкспертизу по делу футболистов Мирзова и Ильина
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) назначил сурдэкспертизу, чтобы вынести решение по делу футболистов Владимира Ильина и Резиуана Мирзова.
Обновлено в 06:31
Политика
Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией
Обновлено в 05:23
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами
Обновлено в 06:57
Футбол
Влашич вызван в сборную Хорватии на июньские матчи
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич объявил список игроков, которые будут вызваны на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Уэльса (8 июня) и товарищеский матч против команды Туниса (11 июня), сообщается в официальном твиттере сборной Хорватии.
Обновлено в 05:14
Политика
Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:06
Космос
Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе
Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено в 07:04
Культура
Делегация из Калмыкии стала лауреатом Всероссийской студенческой весны
Делегация из Калмыкии стала лауреатом фестиваля «Всероссийская студенческая весна», который проходил в этом году в Перми с 14 по 19 мая.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Раскрыто убийство помощника прокурора во время интимных игр
Сотрудники полиции раскрыли убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 02:21
Здоровье
В ФАС поддержали запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года
Минздрав в марте представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года.
Обновлено в 04:29
Религия
Глава екатеринбургской епархии предложил убрать забор на месте строительства храма
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предложил убрать забор на месте строительства храма святой Екатерины в сквере в центре города.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
В Киеве прошла инаугурация Владимира Зеленского
Обновлено в 06:00
Кино
Вышла последняя серия «Игры престолов»
6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Загитова грозит наказание за вождение без прав
Обновлено вчера в 11:09
Гаджеты
В процессорах Intel найден новый класс уязвимостей
Новый скандал продолжает набирать обороты и в настоящее время выяснилось, что компания Intel, вполне возможно, пробовала выиграть себе больше времени и приобрести молчание исследователей Амстердамского свободного университета (VU), обнаруживших новые уязвимости в ее процессорах.
Обновлено в 02:46
Происшествия
МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей
«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Общество
До 27 градусов тепла ожидается в Москве в ближайшие дни
"В среду будет самый теплый день недели, да и просто по определению - самый теплый день: 25-27 градусов тепла", - сказал Вильфанд.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Бросившую ребенка в поликлинике украинку отпустили из зала суда
Женщину, которая бросила ребенка в поликлинике в Москве, и ее сожителя отпустили из зала суда, сообщает корреспондент РЕН ТВ.
Обновлено в 07:39
Гаджеты
Huawei отреагировал на действия Google
Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Наука
С 20 мая изменится определение килограмма
Стало известно, что уже 20 мая текущего года определения килограмма будет официально изменено.
Обновлено 18 мая в 12:35
Политика
Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского похвасталась пышной грудью
Накануне в сети появились фотографии 20-и летней внучки Михаила Боярского Екатерины, отрывающейся на средиземноморском курорте.
Обновлено в 05:11
Музыка
Во Франции скончался шансонье Нильда Фернандес
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54