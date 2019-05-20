Политика
Зеленский прибыл на инаугурацию пешкомМосковский Комсомолец 03:17
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что накануне инаугурации у него нормальное настроение.
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Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Транспорт
В России ограничат движение большегрузов по дорогам в жару
Движение большегрузов по российским дорогам в жаркую погоду ограничат.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
Израиль отказался бомбить Сирию из-за С-300
Впервые истребители Военно-воздушных сил Израиля были идентифицированы сирийскими системами ПВО С-300 13 мая.
Обновлено в 03:43
Музыка
Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»
Обновлено 18 мая в 19:03
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон выходит замуж
Представители Скарлетт Йоханссон подтвердили, что 34-летняя актриса выходит замуж.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Подполковника ГРУ обвинили в создании финансовой пирамиды
В отношении подполковника запаса главного управления генштаба Вооруженных сил России (ГРУ) Андрея Николенко возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды.
Обновлено в 02:49
Хоккей
Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею
Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии завершился победой российской команды со счетом 3:0. Заброшенными шайбами по ходу встречи отметились Артем Анисимов и Никита Кучеров, оформивший дубль.
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие
В ОДКБ обеспокоены учениями НАТО у границ стран организации
Учения НАТО у границ стран Организации договора о коллективной безопасности вызывают огромную озабоченность, заявил в понедельник на заседании Совета Парламентской ассамблеи стран-участниц ОДКБ исполняющий обязанности Генерального секретаря организации Валерий Семериков.
Обновлено в 02:34
Экономика
Сбербанк обновит программу «Спасибо»
Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Политика
Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Перед инаугурацией Зеленского лестницу в Раду решили пропылесосить
На лестнице расстелили красную ковровую дорожку и решили ее пропылесосить.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства
Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после обсуждения в правительстве ситуации с закрытием кафе уфимского бизнесмена.
Обновлено в 03:49
Кино
Чак Норрис оседлал танк Abrams, появилось видео
Чак Норрис оседлал танк Abrams, появилось видео. Как пишет Army Times, актер сфотографировался с фанатами и общался с солдатами.
Обновлено в 01:43
Экономика
Вкладчикам «Югры» изменят меру отсечения
Компания АО «Комплексные инвестиции» направила одному из наиболее активных кредиторов банка «Югра» Михаилу Долматову предложение о выкупе обязательств у вкладчиков-«превышенцев» на общую сумму 16 млрд руб.
Обновлено вчера в 15:52
Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:13
Гаджеты
Intel и Qualcomm вслед за Google прекратят сотрудничество с Huawei
По информации Bloomberg, Intel, Qualcomm и Broadcom, три ведущих мировых разработчика и поставщика процессоров, немедленно прекращают свою деятельность с Huawei.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
На ВДНХ после реставрации откроется павильон «Земледелие»
В отреставрированном павильоне "Земледелие" на ВДНХ в мае откроется центр славянской письменности "Слово", сообщила пресс-служба выставки.
Обновлено в 03:11
Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Как отмечается, телезрители 11 стран отдали наивысшие 12 баллов певцу от России.
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
Глава Альфа-банка заявил о сокращении 3 тыс. сотрудников
Верхошинский заявил, что в первом квартале банк уже покинули около 2 тыс. человек. Дальнейшее сокращение штата не планируется.
Обновлено в 03:01
Космос
Мы все умрем. Столкновение с астероидом
Мелкие астероиды сгорают в атмосфере, но столкновение с большими объектами чревато глобальной катастрофой.
Обновлено вчера в 05:34
Транспорт
Поезда «Иволга» запустили по будущему маршруту МЦД-2
Обновлено в 03:37
Общество
В работе приложения и банкоматов Альфа-банка произошел сбой
В последний раз крупный сбой в работе сервисов банка наблюдался в октябре 2018 года: тогда из-за аварии перестали работать кол-центр, мобильное приложение и интернет-банкинг.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Политика
Глава СБУ Грицак подал в отставку
«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение избранному президенту Украины рапорт о своём увольнении с должности главы СБУ», — написал он.
Обновлено в 02:41
Музыка
Медведева не оставила без внимания выбор музыки для Загитовой
Обновлено вчера в 06:31
Общество
На памятнике Ленина в Екатеринбурге появились оскорбительные надписи
В Екатеринбурге на постаменте памятника Владимиру Ленину в центре города появились оскорбительные надписи.
Обновлено в 03:23
Кино
Финал сериала «Игра престолов» сильно разочаровал фанатов
Фанаты "Игры престолов" разочарованы финалом сериала.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Подмосковье
Авария произошла на 36-м км Ярославского шоссе. По данным ГИБДД, в ДТП пострадали восемь человек, пятеро из них госпитализированы.
Обновлено в 01:17