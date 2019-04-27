Политика
Зеленский предупредил о действующих от его имени аферистахLenta.ru 11:39
Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, предупредил в своем Facebook об использующих его имя аферистах. «Я хочу вам сказать о новой "секте" под названием "Мы люди Зеленского, мы от него пришли к вам"», — заявил он в видеообращении.
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Шоу «Голос» проверяют после победы дочери Алсу
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Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
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В храме Иерусалима собрались тысячи верующих, после схождения Благодатного огня патриарх традиционно передает святыню верующим, а с ее помощью зажигают связи из 33 свечей.
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Обновлено в 06:22
Культура
Лукьяненко объяснил, почему победа дочери Алсу в «Голосе» – это «очень плохо»
Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком, а позднее стало известно, что завершившийся сезон для нее, вероятно, станет последним в качестве наставника участников конкурса.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключения
Экс-главе ОВД "Царицыно" Денису Евсюкову, получившему пожизненный срок за расстрел людей в столичном магазине в 2009 году, после десяти лет заключения могут смягчить тюремный режим.
Обновлено в 03:49
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
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Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным
По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено вчера в 16:37
Наука
Найден самый древний след ноги
Обновлено в 14:50
Происшествия
Во Франции завершилась 24-я акция «жёлтых жилетов»
Как сообщили в МВД, в протестах приняли участие примерно 23,5 тыс. человек.
Обновлено в 14:02
Происшествия
В США в результате стрельбы в синагоге есть пострадавшие
В США три человека ранены в результате стрельбы в синагоге. Инцидент произошел в калифорнийском городе Поуэй.
Обновлено в 16:16
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Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера
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Обновлено в 02:00
Политика
В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием
Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.
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Странные захоронения железного века в Оксфордшире
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Обновлено 25 апреля в 10:23