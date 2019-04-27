Зеленский предупредил о действующих от его имени аферистахLenta.ru 11:39

Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, предупредил в своем Facebook об использующих его имя аферистах. «Я хочу вам сказать о новой "секте" под названием "Мы люди Зеленского, мы от него пришли к вам"», — заявил он в видеообращении.

Зеленский предупредил о действующих от его имени аферистах

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