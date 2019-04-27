Политика

Зеленский предупредил о действующих от его имени аферистахLenta.ru 11:39

Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, предупредил в своем Facebook об использующих его имя аферистах. «Я хочу вам сказать о новой "секте" под названием "Мы люди Зеленского, мы от него пришли к вам"», — заявил он в видеообращении.
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Зеленский предупредил об аферистах, действующих от его имени

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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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