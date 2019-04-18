Политика
Зеленский представил свою команду в эфире телеканала КоломойскогоГазета.Ru 14:35
Как отмечается, он сделал это в эфире политического шоу на канале олигарха Игоря Коломойского "1+1". Он пришел на программу со своими представителями и начал их представлять по очереди.
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Энергетика
В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти
Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой
Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Политика
Тимошенко по телефону попросили голосовать за Порошенко
Обновлено в 14:20
Политика
Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Опубликовано видео ДТП в Санкт-Петербурге
Ранее сообщалось о четырех пострадавших. ДТП произошло на пересечении Невского проспекта и Набережной реки Фонтанки.
Обновлено в 11:39
Политика
В Госдуме назвали неэтичными «намеки» Поклонской о проверках депутатов
Глава комиссии Госдумы по контролю за доходами депутатов и депутатской этике Отари Аршба назвал неэтичными сообщения депутата Натальи Поклонской о материалах в отношении коллег, передает корреспондент Федерального агенства новостей.
Обновлено в 09:00
Гаджеты
Названы самые успешные игровые консоли всех времён
Ресурс IGN составил топ-15 самых популярных моделей игровых консолей.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Ключевой свидетель по делу Кокорина и Мамаева не выходит на связь
Александра Поздникавене, являющаяся ключевым свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, не выходит на связь с прокурором для дачи показаний в суде.
Обновлено в 12:47
Политика
Россия запретила ввозить украинскую обувь и одежду
Под запрет попала одежда, обувь, а также трубопрокатная продукция, канаты, сетки, крепежные изделия и другие товары.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, сотрудник Росавиации обвиняется в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.
Обновлено в 12:39
Технологии
Сбербанк показал виртуальную телеведущую
По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса, уже сложно кого-то удивить виртуальными 3D-моделями, которые активно применяются в сферах кино, компьютерных играх.
Обновлено в 10:32
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Кино
Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Политика
Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»
Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Обновлено в 13:49
Политика
Украинский суд не признал вины РФ в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова является вдовой украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в районе луганского аэропорта пять лет назад.
Обновлено в 13:30
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
На сайте Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на новый французский паркетник Renault Arkana.
Обновлено в 13:35
Общество
Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального
В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено в 11:03
Экономика
В Минфине поддержали идею объединения ОСАГО и КАСКО
Минфин поддержал идею создания универсального полиса на базе и ОСАГО, и КАСКО.
Обновлено в 11:42
Общество
Число безработных в России в марте сократилось на 7,6%
Численность безработных в России в марте сократилась на 7,6% в годовом выражении и составила 3,5 млн человек.
Обновлено в 10:43
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд
Международные резервы РФ на 12 апреля 2019 года составили $491,6 млрд, что на 2,5 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:13
Авто
Бренд Great Wall показал в Шанхае новый пикап P-серии
Китайская компания Great Wall официально представила на автосалоне в Шанхае новую модель пикапа Great Wall P-серии.
Обновлено в 07:33
Наука
Генетики впервые расшифровали ДНК средневековых крестоносцев
Кости крестоносцев, погибших при осаде средневекового Сидона, помогли генетикам выяснить, что за Святую Землю сражались не только выходцы из Европы, но и их дети от смешанных браков и местные жители.
Обновлено в 12:14
Политика
Матвиенко прокомментировала ситуацию вокруг ПАСЕ
Россия видит позитивные подвижки в Парламентской ассамблее Совета Европы в отношении кризиса с российской делегацией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
Обновлено в 10:41
Авто
Jaguar I-Pace назвали «Автомобилем года 2019»
Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено вчера в 08:26
Футбол
Российскому футболу придумывают новый лимит на легионеров
Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал ТАСС о том, что РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров в высшем дивизионе чемпионата страны.
Обновлено в 11:36
Общество
Россиянин решил убраться и сжег полтора миллиона рублей
В результате от полутора миллиона осталось лишь 117 тысяч 500 рублей, то есть менее 10 процентов накопленной суммы.
Обновлено в 13:51