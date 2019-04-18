Политика

Зеленский представил свою командуРИА Новости вчера в 21:58

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
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Зеленский представил свою команду

РИА Новостивчера в 21:58

Зеленский в студии телеканала «1+1» представил свою команду

ТАССвчера в 14:26

Зеленский в эфире ток-шоу представил свою команду

РБКвчера в 16:58

Зеленский представил свою президентскую команду

URA.Ruвчера в 15:16

Зеленский рассказал о внешнем курсе Украины в случае своей победы

Известиявчера в 15:57

Зеленский представил свою команду в эфире телеканала Коломойского

Газета.Ruвчера в 14:35

Зеленский представил свою политическую команду

RT на русскомвчера в 18:58
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Политика

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Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
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Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
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Министерство обороны Индии намерено потребовать от России повысить долю локализации танка Т-90МС.
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Полиция Приморья начала проверку в связи с публикацией видео, предположительно снятого во Владивостоке.
Обновлено вчера в 09:56
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В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства, выданное Renault Arkana.
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Генетики впервые расшифровали ДНК средневековых крестоносцев

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В конце 2018 г. китайская корпорация COMAC предложила Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разделить продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.
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Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

Отсутствие завтрака и ужин перед сном увеличивают вероятность повторного инфаркта и ранней смерти в четыре-пять раз в течение месяца после сердечного приступа, предупредили специалисты Европейского общества кардиологов, ссылаясь на первое исследование, которое оценивало "нездоровые формы поведения у пациентов с острыми коронарными синдромами".
Обновлено в 00:40
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Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
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Во втором форуме "Один пояс, один путь", который пройдет в Пекине 25-27 апреля, будут участвовать 37 лидеров государств и правительств, сообщает РИА Новости.
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Обновлено вчера в 22:39
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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