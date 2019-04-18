Зеленский представил свою командуРИА Новости вчера в 21:58

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.

Политика Россия расширила санкции в отношении Украины Россия вводит запрет на ввоз продукции украинского машиностроения и на вывоз нефти и нефтепродуктов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Здоровье В Петербурге третий год подряд наблюдается подъем заболеваемости корью Рост числа заболевших корью в Санкт-Петербурге начался в 2017 году и продолжился в 2018 и 2019 годах.

Наука Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.

Происшествия В Красноярском крае тушат крупный пожар в жилом доме В расположенном в Красноярском крае городе Канске возник пожар на кровле пятиэтажного жилого дома.

Политика Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".

Футбол Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

Хоккей Овечкин пытался разобраться с виновником травмы Оши Александр Овечкин пытался разобраться с ним, но путь преградили судьи. Посмотреть видео эпизода можно в YouTube на канале Sportsnet.

Шоу-бизнес Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.

Армия и оружие В первом полете у Ил-112В отказала автоматика Первый полет российского легкого транспортного самолета Ил-112В сопровождался отказом автоматики, сообщил Aviation Explorer главный конструктор «Ил» Николай Таликов.

Происшествия Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.

Армия и оружие Индия назвала условия для покупки российских Т-90МС Министерство обороны Индии намерено потребовать от России повысить долю локализации танка Т-90МС.

Экономика В России за четыре года сильно поредел средний класс Доля россиян, причисляющих себя к среднему классу, за четыре года сократилась с 60% до 47%.

Происшествия В Приморье подросток с пистолетом поставил сверстника на колени Полиция Приморья начала проверку в связи с публикацией видео, предположительно снятого во Владивостоке.

Авто Renault Arkana: все модификации кроссовера для России В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства, выданное Renault Arkana.

Политика В Раде рассказали о желании Порошенко стать премьер-министром Президент Украины Петр Порошенко наметил для себя новый план и намеревается стать премьер-министром страны.

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.

Наука Генетики впервые расшифровали ДНК средневековых крестоносцев Кости крестоносцев, погибших при осаде средневекового Сидона, помогли генетикам выяснить, что за Святую Землю сражались не только выходцы из Европы, но и их дети от смешанных браков и местные жители.

Общество Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой В конце 2018 г. китайская корпорация COMAC предложила Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разделить продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.

Здоровье Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными Отсутствие завтрака и ужин перед сном увеличивают вероятность повторного инфаркта и ранней смерти в четыре-пять раз в течение месяца после сердечного приступа, предупредили специалисты Европейского общества кардиологов, ссылаясь на первое исследование, которое оценивало "нездоровые формы поведения у пациентов с острыми коронарными синдромами".

Происшествия Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.

Политика В Бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссии по мониторингу состояния дел с правами человека в Крыму и Донбассе.

Политика Доклад Мюллера стал бестселлером Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.

Шоу-бизнес Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина. Об этом сообщил актер Станислав Садальский 18 апреля в своем Instagram.