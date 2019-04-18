Политика

Зеленский представил свою командуРИА Новости вчера в 21:58

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
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Зеленский представил свою команду

Комсомольская правда00:48

Зеленский представил свою команду

РИА Новостивчера в 21:58

Зеленский в студии телеканала «1+1» представил свою команду

ТАССвчера в 14:26

Зеленский представил свою политическую команду

RT на русскомвчера в 18:58

Зеленский представил членов своей команды

Известиявчера в 15:28

Зеленский представил свою президентскую команду

URA.Ruвчера в 15:16

Владимир Зеленский представил членов своей команды

Коммерсантъвчера в 19:19
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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