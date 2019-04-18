Зеленский представил свою командуРИА Новости вчера в 21:58

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.

Политика Россия ввела запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва вводит запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.

Общество Прогноз на выходные: калининградцев ожидает теплая и облачная погода Синоптики прогнозирую достаточно теплую погоду в ближайшие выходные в Калининградской области.

Хоккей «Спартак» продлил контракт с нападающим Нападающий Максим Цыплаков продлил контракт с московским хоккейным клубом «Спартак».

Авто Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.

Происшествия Корреспондент «Росбалта» проходит свидетелем по делу о клевете Обыски у журналиста Александра Шварева прошли вслед за обысками в редакции агентства. Об этом ТАСС рассказал адвокат Владимир Жеребенков.

Политика Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.

Технологии Instagram может скрыть количество лайков под постом Микроблог Instagram может скрыть количество лайков, оставленных пользователями под постом.

Политика В США опубликовали доклад Мюллера Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.

Хоккей Кучеров в ближайшее время присоединится к сборной России Нападающий «Тампы» Никита Кучеров в ближайшие дни присоединится к сборной России для подготовки к чемпионату мира.

Происшествия В парижской полиции назвали вероятную причину пожара в Нотр-Даме Вероятной причиной пожара в соборе Парижской Богоматери стало короткое замыкание, передает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сотрудника полиции.

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.

Футбол MLS объявила о планах расширения лиги до 30 команд В MLS планируют, что в чемпионате будут выступать 30 клубов, сообщает официальный сайт лиги. Ранее планировалось, что их будет 28.

Армия и оружие В США обвинили Германию в недостаточном «устрашении» России Экс-заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби обвинил Германию в неправильном поведении по отношению к России и заявил о необходимости больше вкладываться в ее «устрашение».

Экономика Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствием По итогам прошлого года необходимого уровня не достигли молоко, картофель и соль.

Путешествия Названы российские города с самыми дешевыми отелями Последнее место в десятке городов с самыми бюджетными отелями занял Омск, где стоимость номера начинается от 960 рублей.

Общество ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.

Авто Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.

Политика Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».

Хоккей Воробьев рассказал о планах сборной на чемпионат мира Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе над Швейцарией (5:2). По словам Воробьева, в сборной исходят из того, как будут играть на чемпионате мира, «уже крутятся такие мысли».