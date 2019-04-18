Политика
Зеленский представил свою командуРИА Новости вчера в 21:58
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
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Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва вводит запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено вчера в 06:45
Общество
Прогноз на выходные: калининградцев ожидает теплая и облачная погода
Синоптики прогнозирую достаточно теплую погоду в ближайшие выходные в Калининградской области.
Обновлено в 02:11
Хоккей
«Спартак» продлил контракт с нападающим
Нападающий Максим Цыплаков продлил контракт с московским хоккейным клубом «Спартак».
Обновлено в 02:29
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Гаджеты
Флагманский смартфон Meizu 16s показали на видео
Обновлено в 01:41
Происшествия
Корреспондент «Росбалта» проходит свидетелем по делу о клевете
Обыски у журналиста Александра Шварева прошли вслед за обысками в редакции агентства. Об этом ТАСС рассказал адвокат Владимир Жеребенков.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Технологии
Instagram может скрыть количество лайков под постом
Микроблог Instagram может скрыть количество лайков, оставленных пользователями под постом.
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Политика
В США опубликовали доклад Мюллера
Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
Обновлено вчера в 12:30
Хоккей
Кучеров в ближайшее время присоединится к сборной России
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров в ближайшие дни присоединится к сборной России для подготовки к чемпионату мира.
Обновлено в 02:20
Наука
Диагностировать рак поджелудочной железы помогает сигнальный белок LIF
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
В парижской полиции назвали вероятную причину пожара в Нотр-Даме
Вероятной причиной пожара в соборе Парижской Богоматери стало короткое замыкание, передает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сотрудника полиции.
Обновлено вчера в 16:05
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Футбол
MLS объявила о планах расширения лиги до 30 команд
В MLS планируют, что в чемпионате будут выступать 30 клубов, сообщает официальный сайт лиги. Ранее планировалось, что их будет 28.
Обновлено вчера в 20:18
Армия и оружие
В США обвинили Германию в недостаточном «устрашении» России
Экс-заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби обвинил Германию в неправильном поведении по отношению к России и заявил о необходимости больше вкладываться в ее «устрашение».
Обновлено вчера в 23:37
Экономика
Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствием
По итогам прошлого года необходимого уровня не достигли молоко, картофель и соль.
Обновлено вчера в 19:43
Хоккей
Овечкин догнал Малкина по голам в плей-офф НХЛ
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес
Александра Стриженова после родов показала ребенка
Обновлено в 02:26
Путешествия
Названы российские города с самыми дешевыми отелями
Последнее место в десятке городов с самыми бюджетными отелями занял Омск, где стоимость номера начинается от 960 рублей.
Обновлено вчера в 04:43
Общество
ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права
ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
Обновлено вчера в 23:18
Авто
Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России
Обновлено вчера в 08:51
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено 17 апреля в 11:10
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
Хоккей
Воробьев рассказал о планах сборной на чемпионат мира
Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе над Швейцарией (5:2). По словам Воробьева, в сборной исходят из того, как будут играть на чемпионате мира, «уже крутятся такие мысли».
Обновлено вчера в 16:15
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Здоровье
В ВОЗ призвали не принимать антибиотики «для профилактики»
Директор секретариата Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам Марк Шпренгер заявил, что антибиотики следует продавать только по рецепту, поскольку их прием "для профилактики" повышает устойчивость бактерий к лекарствам, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:37