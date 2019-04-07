Политика
Зеленский представил план прекращения войны в ДонбассеРБК 14:59
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире телевидения рассказал о своем плане прекращения войны в Донбассе.
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Матч завершился вничью 1:1. В составе "Зенита" снова отличился защитник Ярослав Ракицкий.
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Обновлено в 13:25
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Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео
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Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.
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Обновлено в 03:43
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Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн человек", - говорится в сообщении.
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Обновлено в 16:08
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В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбой
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Обновлено в 13:05
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Порошенко назначил Зеленскому дебаты
Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил дату дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским, передает "112 Украина".
Обновлено в 12:18
Политика
Зеленский намерен добиться вступления Украины в НАТО
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес
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Видео с сыном Жанны Фриске, зовущим маму, опубликовали в соцсетях. Сегодня мальчику, оставшемуся без матери, исполнилось 6 лет.
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Чтобы избежать приостановки членства или полного выхода России из организации и создания «новой разделительной линии» на континенте, Москва, как считает глава организации, должна восстановить свои избирательные права в Совете Европы, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине.
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Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Назвали самое эффективное оружие НАТО против России
Самым лучшим «охотником» на российские подводные лодки назвали самолет P-8A Poseidon.
Обновлено в 14:53
Футбол
«ПСЖ» избежал поражения в матче со «Страсбургом»
Избежать поражения лидер чемпионата Франции сумел за восемь минут до истечения основного времени матча — с передачи Юлиана Дракслера результативным ударом отметился Тило Керер.
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Политика
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Обновлено в 16:58
Общество
В Архангельской области снова прошли митинги против ввоза московских отходов
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе
Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:00