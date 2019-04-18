Политика
Зеленский представил свою будущую президентскую командуREGNUM 00:34
Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» рассказал, с кем он будет «строить Украину» в случае, если займет пост президента страны.
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Шоу-бизнес
Панин признался, что водит дочь на нудистский пляж
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Зеленский высказался о запрете въезда российских артистов на Украину
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что запрещать въезд в страну российским артистам нужно избирательно.
Обновлено вчера в 18:50
Экономика
Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие
Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных
Во вторник, 23 апреля, в Эстонию прибудет подразделение Вооружённых сил Франции в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX).
Обновлено в 02:33
Наука
В США начались испытания CRISPR для терапии и лечения рака
Навали очередные испытания CRISPR для лечения рака, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:37
Политика
Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Политика
МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России
Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Хоккей
Барков, Монахан и О’Райлли претендуют на «Леди Бинг Трофи»
На трофей претендуют Александр Барков ("Флорида"), Шон Монахэн ("Калгари") и Райан О’Райлли ("Сент-Луис").
Обновлено вчера в 19:41
Транспорт
Система городского велопроката в Москве, возможно будет изменена
Велосипеды можно будет отставлять не только на станциях проката, но и на специальных парковках, сообщил Сергей Собянин.
Обновлено в 04:30
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Обновлено вчера в 16:26
Экономика
Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствием
По итогам прошлого года необходимого уровня не достигли молоко, картофель и соль.
Обновлено вчера в 19:43
Экономика
Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны.
Обновлено в 04:21
Авто
Renault сертифицировал Arkana для России
Компания Peugeot сертифицировала новый кроссовер Arkana для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ
Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, в театр «Россия» по красной ковровой дорожке прошли дизайнер одежды Белла Потемкина, актрисы Лиза Боярская, Анна Хилькевич, Екатерина Климова и политик Владимир Жириновский.
Обновлено вчера в 12:21
Путешествия
Эксперты рассказали, когда выгоднее всего летать за рубеж
Напомним, что пару недель назад в Роскачестве рассказали, как организовать выгодное и безопасное путешествие без помощи турагента.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Интернет
Instagram может убрать количество лайков под постом
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Во Владивостоке возбудили дело об избиении подростка
Полиция Владивостока возбудила уголовное дело о причинении вреда здоровью подростка после массовой драки несовершеннолетних в районе улицы Адмирала Горшкова, сообщает в пятницу пресс-служба приморского УМВД.
Обновлено в 04:06
Здоровье
В Германии родились близнецы с разницей в 97 дней
Жительница немецкого города Кельн по имени Оксана родила близнецов с разницей в 97 дней. Об этом сообщило издание The Times.
Обновлено в 00:32
Футбол
Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст
Обновлено вчера в 16:42
Здоровье
В Челябинске проверят жалобы врачей на снижение зарплат
Управление здравоохранения администрации Челябинска проверит жалобы врачей больницы №6 на снижение зарплат в связи с переходом на новую систему оплаты труда.
Обновлено вчера в 17:51
Экономика
Депутаты южноуральского Заксобрания отчитались о доходах
Обновлено в 02:37
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Суд отклонил иск родственников погибших при крушении Ту-154 под Сочи
Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв катастрофы самолета Ту-154 Минобороны под Сочи.
Обновлено в 01:13