Политика

Зеленский представил свою будущую президентскую командуREGNUM 00:34

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» рассказал, с кем он будет «строить Украину» в случае, если займет пост президента страны.
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Зеленский представил свою команду

Комсомольская правда00:48

Зеленский представил свою команду

РИА Новостивчера в 21:58

Зеленский рассказал о внешнем курсе Украины в случае своей победы

Известиявчера в 15:57

Зеленский в эфире ток-шоу представил свою команду

РБКвчера в 16:58

Зеленский представил свою политическую команду

RT на русскомвчера в 18:58

Зеленский представил свою команду в эфире телеканала Коломойского

Газета.Ruвчера в 14:35

Зеленский в студии телеканала «1+1» представил свою команду

ТАССвчера в 14:26
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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