Политика
Зеленский представил будущую президентскую командуLenta.ru 15:32
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов. Об этом он заявил в программе «Право на власть» в эфире канала «1+1».
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Политика
Под санкции попало почти 30% товарооборота России и Украины
Глава Минэкономики Максим Орешкин оценил суммарный оборот товаров, попавших под введенные Россией санкции, почти в 30% общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году.
Обновлено в 13:36
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 12:03
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
Официальные дилеры УАЗа уже начинают продавать новые версии знаменитой «Буханки» Комби Трофи.
Обновлено вчера в 02:47
Общество
Южносахалинцам напоминают о запрете незаконного размещения рекламы
Административная комиссия Южно-Сахалинска напоминает о запрете размещения информационных указателей на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах и т. д.). Указанный запрет установлен правилами размещения информационных конструкций на территории городского округа.
Обновлено в 22:05
Технологии
Сбербанк создал виртуальную телеведущую по имени Елена
Специалисты Сбербанка создали цифрового двойника телеведущей на основе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба банка в четверг, 18 апреля.
Обновлено в 10:25
Политика
Медведев: в России за чертой бедности проживают 19 млн человек
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, по последним данным, в России за чертой бедности проживают почти 19 млн человек.
Обновлено вчера в 05:30
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие
Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара
Военная прокуратура Ливии в четверг выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего наступающей на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщает правительство национального согласия страны на странице в фейсбуке.
Обновлено в 13:29
Экономика
Business Insider собрал 13 «потрясающих» фактов об экономике России
Издание Business Insider собрало 13 «потрясающих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 10:26
Общество
Никита Михалков: «Учусь ходить»
Народный артист РСФСР отметил, что стоять и сидеть ему долго нельзя. «Мне сделали операцию на бедре, учусь ходить», — отметил он.
Обновлено в 19:01
Общество
Скотленд-Ярд заявил, что не допустит блокировки Хитроу активистами
Скотленд-Ярд не допустит блокировки работы аэропорта Хитроу экологическими активистами, соответствующие планы разработаны совместно с другими подразделениями полиции, сообщило столичное полицейское управление.
Обновлено в 13:26
Политика
ВОЗ призвала не принимать антибиотики «для профилактики»
В очень бедных странах, где нет водопроводной воды, чистой воды, иногда женщинам, которые должны родить, дают антибиотики.
Обновлено в 20:54
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: хочу забрать временный пояс у Пуарье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет забрать временный пояс у Дастина Пуарье.
Обновлено в 12:13
Политика
Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено в 20:18
Общество
Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света
В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено в 22:11
Экономика
Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено в 13:45
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Баскетбол
Евролига. ЦСКА проиграл «Басконии» во втором четвертьфинальном матче
В рамках второго четвертьфинального матча баскетбольной Евролиги столичный ЦСКА на домашнем паркете в Москве проиграл испанской "Басконии" со счетом 68:78.
Обновлено в 15:10
Происшествия
Наркоторговец хранил 110 тысяч доз кокаина на кладбище в Риме
Стражи порядка изъяли 110 тысяч расфасованных и готовых к продаже доз запрещенного вещества и пистолет, информирует Rai News 24.
Обновлено в 19:39
Происшествия
В Красноярске два человека погибли под сорванной ветром крышей
Два человека погибли при падении сорванной ветром металлической крыши в Красноярске, сообщили РИА Новости в региональном СУСК в четверг.
Обновлено в 10:06
Хоккей
«Каролина» сравняла счет в серии с «Вашингтоном»
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Каролины". Эта победа позволила команде сравнять счет в серии - 2 - 2.
Обновлено в 21:44
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Политика
Путин прокомментировал пожар в Нотр-Даме
Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в парижском соборе Нотр-Дам со слезами на глазах.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака
Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении
По ходатайству следствия столичный суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено в 13:03
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено в 11:30
Футбол
Определились все полуфиналисты Лиги Европы
Финал турнира пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку. Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:16