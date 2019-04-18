Политика
Зеленский представил будущую президентскую командуLenta.ru 15:32
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов. Об этом он заявил в программе «Право на власть» в эфире канала «1+1».
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 18:00, Ашберн
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Здоровье
Главный онколог России заявил об увеличении числа больных раком
Как сообщает ТАСС, президент Ассоциации онкологов РФ Андрей Каприн рассказал, что в России выросла заболеваемость раком.
Обновлено в 07:53
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Футбол
«Арсенал» обыграл «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ
Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 16:55
Теннис
Даниил Медведев обыграл Циципаса и вышел в четвертьфинал Masters
Российский теннисист Даниил Медведев продолжает борьбу на крупном турнире серии Masters, который проходит в Монако.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В московской редакции «Росбалта» прошли обыски
Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Крыша дома на Радищева рухнула в квартиру
В доме № 32 по улице Радищева из-за обрушения кровли пострадала четырехкомнатная квартира, находящаяся на четвертом этаже здания.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери
Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram опубликовала снимок ее мамы. Таисия сейчас находится не в лучшем состоянии.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
МИД РФ отреагировал на санкции США против Венесуэлы и Кубы
"Риторика официальных лиц США в отношении Венесуэлы, Кубы и Никарагуа становится все более воинственной", - заявила она.
Обновлено в 09:59
Общество
В Россельхознадзоре заявили об ухудшении качества продуктов из Турции
В Россельхознадзоре выразили обеспокоенность ухудшением качества фруктов и овощей из Турции.
Обновлено в 13:55
Авто
Бренд Great Wall показал в Шанхае новый пикап P-серии
Китайская компания Great Wall официально представила на автосалоне в Шанхае новую модель пикапа Great Wall P-серии.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено в 12:39
Футбол
Роналду хочет покинуть «Ювентус» из-за вылета из Лиги Чемпионов
Напомним, Роналду перебрался в «Ювентус» летом минувшего года из мадридского «Реала».
Обновлено в 15:24
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей
Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина встретилась с опальными дочками и правнуком
Федосеева-Шукшина встретилась с опальными дочками и правнуком Пожилая актриса сменила гнев на милость в отношении наследниц.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
Обновлено в 16:07
Общество
Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального
В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено в 11:03
Политика
Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе
Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 15:51
Наука
В сердце жеребенка возрастом 42 тысячи лет сохранилась жидкая кровь
В 2018 году во время раскопок на Батагайском термокарстовом котловане (Якутия) сотрудники НИИ прикладной экологии СВФУ и японского Университета Киндай обнаружили тушу жеребенка ископаемой лошади.
Обновлено вчера в 05:38
Политика
Стала известна реакция Трампа на назначение Мюллера спецпрокурором
Президент США Дональд Трамп назвал назначение Роберта Мюллера спецпрокурором по «российскому делу» концом своего президентства.
Обновлено в 16:44
Энергетика
Total может инвестировать в СПГ-терминалы в Мурманске и на Камчатке
Французская нефтегазовая компания Total намерена купить 10% в перевалочных пунктах сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске и на Камчатке, строительство которых запланировала компания «НОВАТЭК».
Обновлено в 10:53
Футбол
Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст
Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 16:42
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Политика
Под санкции попало почти 30% товарооборота России и Украины
Глава Минэкономики Максим Орешкин оценил суммарный оборот товаров, попавших под введенные Россией санкции, почти в 30% общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году.
Обновлено в 13:36
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери
Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37