Политика
КоммерсантъЗеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
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Политика
Трамп не нашел постельных клопов в гостинице для G7
Американский президент Дональд Трамп заверил, что в гостинице, где он предложил провести саммит G7 в 2020 году, нет никаких клопов.
Газета.Ru 12:46
Космос
Один из спутников системы ГЛОНАСС выведен на техобслуживание
ТАСС вчера в 05:12
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Политика
Путин прилетел в новый аэропорт Саратова
Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин.
RT на русском 13:00
Политика
Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе
Еще один сенатор США, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Россия отказала ему в получении въездной визы, передает ТАСС.
Lenta.ru 13:04
Политика
Верховный суд отказал в регистрации Яшину, Русаковой и Янкаускасу
Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами в Мосгордуму.
Интерфакс 09:17
Политика
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США
RT на русском 11:58
Политика
Путин и Эрдоган открыли салон МАКС-2019
Как заявил в своей приветственной речи президент РФ, он очень рад приветствовать участников и гостей Международного авиационно-космического салона.
Expert.ru 07:00
Футбол
Защитник «Севильи» Гомес не перейдёт в ЦСКА
Защитник «Севильи» Серджи Гомес не перейдёт в московский ЦСКА, сообщает El Desmarque.
Чемпионат 13:26
Происшествия
Полицейские задержаны по подозрению в надругательстве в Анапе
Газета.Ru вчера в 15:18
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы населения растут медленно, заявил Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 06:53
Кино
Стал известен облик подружки Лунтика
Мойка78 11:21
Происшествия
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Политика
Путин назвал сроки начала поставок газа по «Турецкому потоку»
Поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Турцию начнутся до конца текущего года.
Парламентская газета 12:41
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Армия и оружие
ВСУ раскрыли официальные данные о погибших в Иловайском котле
Аргументы недели 12:38
Экономика
Минэнерго выступило за налоговые льготы для проектов на шельфе Арктики
Минэнерго России предлагает ввести налоговые льготы для проектов на шельфе Арктики, которые поспособствуют привлечению инвесторов.
RT на русском 12:36
Политика
Путин назвал главную задачу в Сирии
«Считаем, что на данном этапе необходимо сосредоточиться на стабилизации обстановки в Сирии "на земле" и продвижении процесса политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН», — сказал российский лидер.
Lenta.ru 13:29
Общество
Рэпер L’One подал новый иск к лейблу Тимати Black Star
Музыкант Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L'One, обратился в суд с ещё одним иском к лейблу Black Star, которым руководит рэпер Тимати.
News.ru 10:20
Политика
Вышинский намерен добиваться признания незаконности обвинения в суде
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский намерен отстаивать свою невиновность в суде, заявил его адвокат Андрей Доманский.
РИА Новости 12:55
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми записал шуточный клип про море
Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева растят двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор 05:35
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС 13:26
Религия
Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы
28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
Park72.ru 07:00
Происшествия
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме
Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
РБК 09:24
Политика
Появилось видео нестандартной посадки Су-57
Видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском появилось в Twitter.
Известия 05:50
Космос
Российского сборщика мусора на околоземной орбите представили в Торонто
Космический аппарат для сбора околоземного мусора на низких орбитах (500−700 километров) представили специалисты «Российских космических систем» на IV Международном конкурсе новаторских изобретений iCAN 2019 в канадском городе Торонто.
REGNUM 02:41