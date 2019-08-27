Политика

КоммерсантъКоммерсантъЗеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
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Зеленский определился с кандидатом на пост премьер-министра Украины

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