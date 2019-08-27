Политика
КоммерсантъЗеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
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Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Общество
Росгвардия через сайт HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве
Росгвардия через сайт поиска работы HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве.
Эхо Москвы 05:32
Политика
Трамп и Зеленский могут встретиться в Варшаве — Болтон
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в Польше, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве, сообщило 27 августа издание «Украинская правда».
REGNUM 08:44
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).
Lenta.ru 08:48
Спорт
Логинов подпишет контракт с Союзом биатлонистов России
Трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).
Sportbox.RU 06:59
Происшествия
Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей
В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru вчера в 17:14
Политика
Рогозин предложил Эрдогану отправить турецкого космонавта на МКС
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану отправить турецкого космонавта на орбиту.
Rambler News Service 09:01
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Общество
Москвичам пообещали летнюю погоду осенью
Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков в начале осени, передает агентство городских новостей "Москва" .
Газета.Ru 07:17
Шоу-бизнес
Муза Петросяна рассказала, как поборола тяжкий недуг
Татьяна Брухунова, которая стала известна и популярна после того, как стала встречаться с Евгением Петросяном, призналась, что на протяжении 12 лет не могла выйти из дома не накрашенной, а в течение дня ей постоянно приходилось подновлять мейк, чтобы скрыть ужасные недостатки кожи лица.
7Дней.ру 07:00
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Общество
Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
Последнюю группу содержавшихся в приморской бухте Средней косаток выпустили в Охотское море, сообщила во вторник пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
ТАСС 03:52
Политика
Самолет МС-21 совершил первый демонстрационный полет на МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 стартовал 27 августа в подмосковном Жуковском Российский ближне - и среднемагистральный самолет нового поколения МС-21-300 совершил первый демонстрационный полет на авиасалоне МАКС, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 08:58
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic
Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.
Матч ТВ 02:58
Общество
Пельмень Кондольский из Троицка собирается сменить имя
Челябинск Сегодня 04:43
Экономика
«Почта России» просит 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
"Почта России" создала концепцию развития "Центры притяжения" на 2020 — 2027 годы, на реализацию которой просит у властей страны 85 миллиардов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.
ПРАЙМ вчера в 01:20
Технологии
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.
Российская газета 07:57
Игры
Создатели Dying Light 2 показали полчаса геймплея на видео
В ролике показано почти полчаса игрового процесса.
NewInform 02:46
Интернет
Instagram создает новый мессенджер
Разработчики Instagram в настоящее время работают над новым приложением для обмена сообщениями под названием Threads.
Live24 04:55
Кино
«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века
Радио Sputnik вчера в 20:00
Здоровье
Онлайн-лекторий «Бегу к врачу. Дети» стартовал на канале YouTube
Важная часть проекта - диалоги с детьми, где ребята отвечают на взрослые вопросы о здоровье, а лучшие врачи Москвы комментируют рассуждения детей и объясняют, что нужно знать родителям о профилактике и лечении детских заболеваний, отмечает пресс-служба.
ТАСС 07:56
Политика
Паоло Коэльо извинился перед Францией за поведение президента Бразилии
Бразильский писатель Паоло Коэльо опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором извинился перед французами за замечания президента Бразилии Жаира Болсонару в адрес французского лидера Эмманюэля Макрона и его жены Брижит.
РБК 08:52
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов прокомментировал новости о болезни Анастасии Заворотнюк
Актёр Сергей Жигунов, с которым Анастасию Заворотнюк связывали романтические отношения в период 2004-2008 годы, выразил уверенность, что она не имеет привычек шутить на такие темы.
OAnews 05:18
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Шоу-бизнес
Певица Си Си Кетч выступила на юбилее жены алтайского депутата
Вечеринка в честь юбилея супруги депутата Заксобрания Алтая прошла в шатре «Монблан» на горнолыжном комплексе «Авальман» в Барнауле, пишет Telegram-канал «Барнаульский нытик».
Регион online вчера в 05:13
Шоу-бизнес
Певец Юлиан прокомментировал сообщения о госпитализации
Как сообщает РИА "Новости", таким образом Юлиан Васин опроверг сообщения, поступившие ранее.
РЕН ТВ 04:30
Происшествия
Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку
В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.
Газета.Ru 06:38
Политика
Макрон призвал выстраивать новые отношения с Россией
Без построения новых отношений с Россией невозможно построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новости 07:31
Общество
Роструд начал выстраивать систему стажировок для студентов
Роструд начал развивать на портале "Работа в России" платформу для стажировок, которая соединит работодателей, вузы и студентов.
ТАСС 08:05