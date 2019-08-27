Политика
КоммерсантъЗеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
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Политика
Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills
Российская газета 14:38
Политика
Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС 09:17
Технологии
Программист обнаружил утечку данных россиян в открытый доступ
В открытом доступе были обнаружены номера телефонов, ICQ, адреса и GPS-координаты сотен россиян.
Lenta.ru 12:24
Происшествия
Укус комара стал причиной остановки сердца у женщины
Вечерняя Москва вчера в 22:37
Общество
В Арктике открыли пять новых российских островов
В 2015-2018 годах специалисты-гидрографы Северного флота обнаружили более 30 новых мысов, бухт и островов в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.
RT на русском 15:05
Теннис
Блинкова уступила Осаке в первом круге US Open
Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата США, матчи которого проходят в Нью-Йорке.
ProstoProSport 14:54
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:1 (1-й тайм)
REGNUM 02:10
Армия и оружие
Эрдоган поделился впечатлениями от МАКС-2019
Телеканал 360° 10:04
Политика
Макрон отреагировал на насмешку президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал реплику бразильского коллеги Жаира Болсонару, который в социальной сети пошутил над внешностью его жены.
Pravda.Ru вчера в 09:17
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Футбол
Савин признался, что участвовал в договорном матче Кубка России
Бывший футболист Евгений Савин, который в настоящее время является популярным видеоблогером, признался, что в 2004 году, когда ему было 19 лет, он участвовал в договорном матче Кубка России.
Sport24.ru 07:02
Общество
Московский ОМОН нуждается в подкреплении
ГУ Росгвардии по Москве разместило объявление о вакансиях на HeadHunter, а потом удалило его 27 августа на крупнейшем в РФ ресурсе по поиску работы HeadHunter (HH) было опубликовано объявление от имени ГУ Росгвардии по Москве о приеме сотрудников в столичный ОМОН.
Коммерсантъ 14:00
Космос
Роскосмос объявил о начале подготовки к полету на Луну
Госкорпорация Роскосмос объявила тендер на проведение исследований, которые необходимы для осуществления пилотируемой миссии на Луну.
ФАН вчера в 23:42
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле со стороны Украины юга республики
RT на русском 15:09
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Музыка
Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Ариана Гранде победили на MTV VMA
Ну а "Лучшей песней года" выбрали Old Town Road (Remix) в исполнении рэпера Lil Nas X и рокера-гитариста Билли Рэй Сайруса.
Российская газета 08:13
Культура
Киселев высказал свое отношение к мату
Мат является бесценным лингвистическим ресурсом русской культуры, который стоит использовать в качестве "специй" в языке, то есть только в особых ситуациях, а не постоянно, считает основатель фестиваля Rap Koktebel, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
РИА Новости 07:30
Авто
На МАКС показали VIP-вертолет в стиле Aurus
Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил на авиасалоне МАКС-2019 вертолет «Ансат» с салоном высокой комфортности, выполненном в стилистике бренда Aurus.
Мойка78 10:42
Происшествия
Состояние пострадавшей в Турции 12-летней девочки остается критическим
Заведующий отделением реанимации первой детской городской больницы Санкт-Петербурга Михаил Русак сообщил о том, что состояние пострадавшей Бодруме 12-летней россиянки, которая сейчас находится на лечении в Турции, остается критическим, оно осложнилось субфебрильной лихорадкой.
RuNews24.ru 02:48
Здоровье
В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы
Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 14:43
Политика
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США
RT на русском 11:58
Политика
Вернувшуюся на Украину экс-главу Минздрава задержали в аэропорту
Экс-министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:43
Происшествия
В Петербурге злоумышленник напал на таксиста и угнал его машину
Инцидент произошел, когда водитель KIA Cerato заехал за клиентом на улицу Ленсовета, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Телеканал Санкт-Петербург 11:50
Армия и оружие
Шойгу рассказал о трудностях при выполнении соглашений по Идлибу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в сирийском городе Идлиб, выполняются российско-турецкие договоренности о создании демилитаризованной зоны.
Российская газета 13:14
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК 13:45
Политика
Верховный суд отказал в регистрации Яшину, Русаковой и Янкаускасу
Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами в Мосгордуму.
Интерфакс 09:17