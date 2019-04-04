Политика

Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко ТимошенкоРИА Новости 11:39

Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский позвал Юлию Тимошенко в качестве ведущей на дебаты с Петром Порошенко.
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Тимошенко пообещала подумать над предложением Зеленского провести дебаты

РБК18:40

Тимошенко подумает над предложением стать ведущей дебатов Зеленского с Порошенко

ФАН16:04

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RT на русском13:27

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ТАСС13:26

Тимошенко обещала подумать о Зеленском

Взгляд.ру14:22

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Газета.Ru15:52

Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко

РИА Новости11:39
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Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
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Скончался маэстро Георгий Данелия

«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
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Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
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Невельские власти довольны чистотой воздуха в районе морского порта

Участниками встречи был рассмотрен ход выполнения пунктов перечня поручений временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области по итогам его рабочей поездки в Невельский район, состоявшейся 19 января.
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Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
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Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Общество

Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность

"Вступая в должность главы города, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города", - сказал новый мэр.
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SpaceX провела первые испытания Starhopper с включением двигателя

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Бывший президент США Барак Обама признался, что после ухода с поста главы Белого дома в 2017 году даже не знал, как работает кофейная машина.
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Китайский стартап Leap Motor стал одним из немногих молодых проектов, сумевших довести свои разработки до стадии серийного производства.
Обновлено в 14:19
Происшествия

В Амурской области задержан руководитель регионального Росреестра

В Амурской области по подозрению в получении взятки задержан руководитель регионального управления Росреестра.
Обновлено в 19:58
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Обновлено в 20:05
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Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»

В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
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Сергей Собянин: В Сколково появится реабилитационный центр

Мэр Москвы Сергей Собянин 4 апреля принял участие в церемонии подписания соглашения об участии французской компании Clinea, входящей в ORPEA Group, в проекте Международного медицинского кластера в Сколково.
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Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

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Появилось видео первого полета Ил-112В

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, который создается в России с нуля в постсоветский период, рассказал 30 марта (после первого полета) гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.
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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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