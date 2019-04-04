Политика

Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко ТимошенкоРИА Новости вчера в 11:39

Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский позвал Юлию Тимошенко в качестве ведущей на дебаты с Петром Порошенко.
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Владимир Зеленский пригласил Юлию Тимошенко стать арбитром и ведущим его дебатов с Петром Порошенко

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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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