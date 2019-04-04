Политика
Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко ТимошенкоРИА Новости вчера в 11:39
Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский позвал Юлию Тимошенко в качестве ведущей на дебаты с Петром Порошенко.
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Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Экономика
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Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Здоровье
Врач оценил посмертный диагноз Данелии: подарил себе 10 лет жизни
Еще в феврале Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких, медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Исключить Эстонию из ООН призвали в Госдуме
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил генсека ООН Антониу Гутерреша исключить Эстонию из ООН.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия
В Иркутской области загорелась школа
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Футбол
Массимо Каррера: Первый год в «Спартаке» превратился в настоящую гонку
Обновлено вчера в 18:33
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Порошенко призвал Зеленского быть мужиком
Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Названы самые популярные в России имена для новорожденных
Обновлено в 01:15
Общество
Эксперты предложили закрыть Facebook и Twitter доступ к данным россиян
В опубликованном документе отмечается, что «необходимо избежать ситуации, когда иностранные компании, которые не соблюдают требования законодательства Российской Федерации, устанавливающего ограничения доступа к данным, будут иметь более привилегированное положение по отношению к российским компаниям, которые данные требования соблюдают».
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Вызывает недоумение: Польша не знает последствий ядерного удара
Как сообщало ИА REGNUM, польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что ядерный удар по территории России будет нанесён вооруженными силами стран НАТО в том случае, если начнётся война.
Обновлено вчера в 04:12
Армия и оружие
Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля
Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 06:02
Авто
LADA Vesta в марте заслужила звание самого востребованного авто в РФ
Обновлено вчера в 03:45
Политика
США подготовили «ответ» на присутствие российских военных в Венесуэле
Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Россия заплатит «высокую цену» за поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 18:34
Общество
Бумажный СНИЛС в России отменили
В России заменили бумажное свидетельство обязательного пенсионного страхования на электронное.
Обновлено 02 апреля в 22:08
Энергетика
«Ъ»: SOCAR может купить ключевые активы у New Stream Group
Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений у New Stream Group Дениса Мазурова.
Обновлено в 01:25
Политика
Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку
Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина
Обновлено вчера в 12:55
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
ЗРК «Тор-М2» испытали в условиях реального боя
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия «Тор-М2» успешно прошел ряд испытаний, проведенных в реальных боевых условиях.
Обновлено в 01:29
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Экономика
Регионы России получат 700 млн рублей на создание модельных библиотек
Регионам России направят 700 млн рублей на создание модельных муниципальных библиотек.
Обновлено в 00:51
Хоккей
Кучеров, Василевский и Сергачев принесли «Тампе» победу над «Торонто»
Обновлено вчера в 21:46
Футбол
Руководство «Спартака» оценило стоимость клуба в миллиард евро
Член совета директоров ФК "Спартак" Андрей Федун заявил, что покупатели должны заплатить за клуб не менее 1 млрд евро.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Россия подготовила ответ на возможные санкции США из-за Венесуэлы
В случае принятия США закона о противодействии российскому влиянию в Венесуэле Москва вынуждена будет ответить зеркально, заявил «Известиям» посол России в Каракасе Владимир Заемский.
Обновлено вчера в 19:20
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено вчера в 06:57
Общество
Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России
Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.
Обновлено в 00:12
Гаджеты
Названы российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7
Компания Xiaomi официально представила в России два новых смартфона — флагман Mi 9 и бюджетную модель Redmi 7. Версия с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ стоит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб покупатель заплатит 37 990 рублей.
Обновлено вчера в 23:07
Футбол
Адвокат: вес Кокорина в СИЗО не изменился, он равен 82 кг
Обновлено вчера в 11:52