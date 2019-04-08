Дебаты между Порошенко и Зеленским могут не состоятьсяExpert.ru 08:04

Накануне, Порошенко выступая в прямом эфире одного из местных телеканалов, предложил провести дебаты с Зеленским 14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Дебаты между Порошенко и Зеленским могут не состояться

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