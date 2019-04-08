Политика

Дебаты между Порошенко и Зеленским могут не состоятьсяExpert.ru 08:04

Накануне, Порошенко выступая в прямом эфире одного из местных телеканалов, предложил провести дебаты с Зеленским 14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
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Вести.Ru10:05

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RT на русском05:00

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Газета.Ru08:25

Зеленский намерен провести дебаты с Порошенко на стадионе «Олимпийский» 19 апреля

ТАСС05:00
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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