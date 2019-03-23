Политика
Зеленский предложил создать русскоязычный канал на УкраинеИзвестия вчера в 19:34
«Нужно сделать русскоязычный мощный канал, который был бы международным, он бы вещал на территорию Крыма, на территорию Донецка и Луганска, на территорию США, Европы и Израиля», — сказал Зеленский в интервью телеканалу Ictv.
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Зеленский предложил создать русскоязычный канал для вещания в Донбассе и Крыму
RT на русскомвчера в 20:18
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Футбол
Португальцы разошлись миром с Украиной в рамках отбора на Евро-2020
В рамках первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В сборная Португалии сыграла вничью с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:37
Шоу-бизнес
Николай Носков впервые появился на публике после инсульта
63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено вчера в 07:59
Армия и оружие
NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22
Журнал The National Interest сравнил характеристики российского истребителя Су-57 с американским F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта
Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено вчера в 11:24
Культура
Сериал «Сверхъестественное» завершится после 15 сезона
Стало известно, что 15 сезон популярного американского сериала «Сверхъестественное» станет финальным для проекта.
Обновлено в 01:30
Политика
Жителям ДНР выдадут полмиллиона российских паспортов
Сама стала свидетельницей проверки готовности пункта выдачи паспортов на Матвеевом Кургане к началу работы — приезжал какой-то высокий чин из РФ.
Обновлено вчера в 08:21
Армия и оружие
Новейшую российскую авиаракету «изделие 305» испытывают в Сирии
В Сирии проходит испытания в боевых условиях новейшая российская управляемая авиационная ракета "изделие 305".
Обновлено в 02:13
Политика
Мониторинговые миссии ЕС ставят особые условия для поездок в Крым
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что решение западных стран ехать на полуостров в обход Москвы является неприемлемым.
Обновлено в 01:46
Политика
Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие
Личного фотографа лидера КНДР Ким Чен Ына уволили и исключили из партии за то, что он снимал главу страны слишком близко, пишет южнокорейская газета Daily NK.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
СК завел дело на экс-главу новосибирского управления ГИБДД
Следователи СК возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха, сообщил РИА Новости в субботу представитель следственного управления СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Меркель и Трамп провели телефонные переговоры
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте кабмина ФРГ.
Обновлено вчера в 21:36
Игры
Как на создание одной фигурки по Lost Ark может уйти 300 тысяч рублей? Ответ в новом ролике
Mail.Ru продолжает рассказывать о создании эксклюзивной фигурки арканолога из Lost Ark . Вслед за первым выпуском сегодня появился и второй.
Обновлено вчера в 19:00
Хоккей
Ковальчук: Дежарден ко мне несправедлив, но я не буду плакать в подушку
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук оценил своё выступление в нынешнем сезоне.
Обновлено в 02:34
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено вчера в 08:42
Армия и оружие
В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего
Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Машиниста электрички наградят за спасение привязанной к рельсам собаки
Машинист электропоезда Константин Кириллов, который успел вовремя остановить состав и тем самым спас привязанную к рельсам собаку, будет награжден.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Ссора двух YouTube-блогеров привела к массовой драке на площади
Двое YouTube-блогеров, проживающих в Германии, затеяли драку на центральной площади Берлина после того, как обменялись оскорблениями в Instagram.
Обновлено вчера в 13:56
Футбол
Хадсон-Одои стал самым молодым дебютантом в истории сборной Англии
В возрасте 18 лет и 135 дней игрок «Челси» стал самым молодым дебютантом в истории сборной.
Обновлено вчера в 23:26
Здоровье
Медики рассказали об опасности популярного контрацептива для женщин
Росздравнадзор отметил, что у женщин, применяющих любой контрацептив, увеличивается риск развития острой закупорки сосудов, а самый опасный период их применения — первый год.
Обновлено вчера в 09:05
Интернет
В WhatsApp тестируют новую функцию
В бета-версии мессенджера 2.19.80 тестируется функция, позволяющая получить дополнительную информацию о сообщении.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В Китае 26 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса
В китайской провинции Хунань произошла авария с участием туристического автобуса, в результате которой погибли 26 человек.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Общество
В Comedy Woman снова нашли оскорбление маршала-героя
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
При взрыве на химзаводе в Китае повредило более 2,8 тысячи жилых домов
Более 2,8 тысячи жилых домов получили повреждения различной степени в результате взрыва на химзаводе, который произошёл в провинции Цзянсу в четверг днём, сообщил на пресс-конференции глава администрации уезда Сяншуй Дань Юнхун.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Глава МИД Белоруссии призвал Россию «работать, а не болтать»
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью БелТА призвал Россию «не заниматься пустой болтовней».
Обновлено вчера в 16:11
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Армия и оружие
В Польше построят объект для хранения оружия США
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США.
Обновлено в 01:11
Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 01:44
Культура
Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США
Как пишет издание, Мамин в середине марта вместе со своей женой и актрисой Людмилой Самохваловой уехал в США.
Обновлено вчера в 18:56