Политика
Зеленский предложил создать русскоязычный канал на УкраинеИзвестия вчера в 19:34
«Нужно сделать русскоязычный мощный канал, который был бы международным, он бы вещал на территорию Крыма, на территорию Донецка и Луганска, на территорию США, Европы и Израиля», — сказал Зеленский в интервью телеканалу Ictv.
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Зеленский предложил создать русскоязычный канал для вещания в Донбассе и Крыму
RT на русскомвчера в 20:18
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Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
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Политика
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Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
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Транспорт
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В предстоящие выходные в Москве будут изменены маршруты нескольких автобусов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы Изменения затронут три столичных округа ТиНАО, ЮАО и СВАО.
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В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой
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Обновлено в 02:49
Происшествия
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Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.
Обновлено вчера в 12:45
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Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»
Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.
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Спорт
Медведева рассказала о «приемных родителях» в Канаде
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Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу «Пушкин — наше не все»
Шнуров в конце выступления заявил: «Пушкин — наше не все», позднее музыкант объяснил, что он имел ввиду.
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Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
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Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
Обновлено вчера в 11:08
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Для клуба, который за три сезона потратит на Ковальчука почти $ 20 млн, это приличные расходы на хоккеиста, который не играет.
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Американские СМИ сообщили, что Пентагон увеличил инвестиции в разработку гиперзвукового оружия.
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Новые обвинения в рамках расследования возможного сговора президента США Дональда Трампа с Россией может предъявить не офис спецпрокурора Роберта Мюллера, а другие инстанции.
Обновлено в 04:32
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Локализован пожар в строящемся павильоне на рынке в Уссурийске
Локализовано возгорание в строящемся павильоне на рынке в городе Уссурийске Приморского края.
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Американский лидер Дональд Трамп 22 марта выразил мнение, что Демократическая партия США становится все более радикальной в своих позициях.
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Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА
Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.
Обновлено вчера в 15:22