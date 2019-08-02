с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана. Об этом сообщает его пресс-служба. Он уточнил, что пока подписывал это заявление.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Экономика Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.

Общество Названы российские регионы с наибольшим числом абортов Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов.

Политика Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".

Общество Прокуратура Москвы обратилась лично к Любови Соболь В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, передает РИА Новости.

Автоспорт Марко: опция Ферстаппена расторгнуть контракт истекает в воскресенье Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признал, что в контракте пилота команды Макса Ферстаппена есть опция расторжения, вместе с тем функционер заявил, что срок её действия истекает 4 августа.

Политика Захарова отреагировала на санкции США по делу Скрипалей Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что санкции США против России из-за дела экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются настоящей провокацией.

Футбол ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.

Происшествия В Одинцово локализовали пожар на территории мебельной фабрики Крупный пожар на складе с автомобильным тентами на территории мебельной фабрики в подмосковном Одинцово удалось локализовать на площади в 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске "Русфонд" получил все денежные средства в рамках исполнения иска о возврате 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы Жанны Фриске.

Театры Джигарханян вернулся в театр после долгой болезни Режиссер и актер Армен Джигарханян вернулся к работе после скандального развода с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Экономика Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаров Ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд руб. Такие данные опубликовала Счетная палата на своей официальной странице в Facebook.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Политика Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Политика Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.

Шоу-бизнес Изменившая внешность Костенко стала похожа на русалку из мультика 25-летняя Анастасия Костенко уже не раз пробовала изменить внешность, сделав её ещё более выигрышной.

Автоспорт Даниил Квят: погода не помешала команде испытать новинки Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал первые заезды на Гран-при Венгрии.

Армия и оружие Авиация Минобороны потушила лесные пожары на 113 тысячах гектаров "Авиацией Минобороны России в Красноярском крае и Иркутской области за двое суток потушены 84 лесных пожара на общей площади 113 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.

Политика Мосгорсуд признал законным недопуск Жданова до выборов в Мосгордуму Ранее избирательная комиссия отказалась регистрировать господина Жданова кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за превышения числа недействительных подписей.

Культура Умерла певица Александра Стрельченко В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.

Армия и оружие Замминистра обороны назвал число участников «Юнармии» по всей России По словам Андрея Картаполова, в 2020 году в центре «Орленок» пройдут чемпионат «Юнармии» по футболу и Первые Всероссийские игры движения.

Общество Шереметьево признан лучшим аэропортом мира Аэропорт Шереметьево признан лучшей воздушной гаванью мира по версии британской компании Stasher, предоставляющей услуги по хранению багажа, сообщает ТАСС.