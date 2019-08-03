Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить визовый режим с некоторыми странами. Об этом глава государства рассказал на совещании по развитию медицинского туризма. По словам Зеленского, необходимо составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение.

Зеленский предложил отменить визы с рядом стран

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