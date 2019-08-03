Политика

Зеленский предложил отменить визы с рядом странДеловое.ТВ 08:03

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить визовый режим с некоторыми странами. Об этом глава государства рассказал на совещании по развитию медицинского туризма. По словам Зеленского, необходимо составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение.
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Зеленский захотел отменить визы для ряда стран

Взгляд.ру07:03

Зеленский решил отменить визы с рядом стран ради медтуризма

Московский Комсомолец06:59

Визы для медицинских туристов могут отменить на Украине

Телеканал 360°09:20

Зеленский хочет отменить визы с рядом стран для развития медтуризма

РЕН ТВ07:07

Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов

Российская газета09:35

Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов

Вести.Ru06:36

Зеленский хочет отменить визы для развития медицинского туризма на Украине

News.ru06:29
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
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Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл квалификацию в «Формуле-1»

Квалификация Гран-при Венгрии — 12-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» — завершилась победой голландского пилота Red Bull Макса Ферстаппена.
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Более тысячи кур погибли в ДТП в Китае

В Китае в провинции Шаньси произошло ДТП, в результате которого погибли более тысячи кур.
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В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.
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Появилось видео с дракой россиян на борту самолета в Турции

В Сети был размещен видеоролик, на котором демонстрируется потасовка между тремя россиянами, произошедшая на борту авиалайнера, направлявшегося из Турции в РФ.
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Председатель комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несанкционированной акции на Пушкинской площади.
Обновлено в 09:32
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В Сети появилось фото Киану Ривза с ирокезом и бородой

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Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизни

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На базе ВВС Сирии в Хомсе прогремел взрыв

Техническая ошибка во время транспортировки боеприпасов с истекшим сроком хранения стала причиной взрыва на авиабазе Шайрат на востоке провинции Хомс в Сирии, среди военнослужащих есть погибшие, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
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Получивших российские паспорта украинцев допросили

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Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров России

Пятерка самых популярных блогеров российского Instagram выглядит так: Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Ксения Бородина, Павел Воля.
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Армия и оружие

Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды

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Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
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Ученые во время исследования затонувшего древнеегипетского города Тонис (Гераклион) смогли обнаружить руины храма и множество артефактов, а именно украшения из золота, монеты и фрагмент лодки.
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
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Украинские журналисты написали о плохих условиях на крымских курортах, однако читатели опровергли приведенные в статье утверждения.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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