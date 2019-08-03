Политика
Зеленский предложил отменить визы с рядом странДеловое.ТВ 08:03
Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить визовый режим с некоторыми странами. Об этом глава государства рассказал на совещании по развитию медицинского туризма. По словам Зеленского, необходимо составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение.
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Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт
Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 11:28
Общество
Беглов пообещал поддержать садоводов
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал состояние садоводства в регионе.
Обновлено в 12:11
Общество
Группа «Ногу свело!» отказалась выступать на сегодняшнем фестивале «Шашлык Live»
Ранее от участия в фестивале отказался лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, а также группы "Браво" и "Текиладжаз".
Обновлено в 12:04
Автоспорт
Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл квалификацию в «Формуле-1»
Квалификация Гран-при Венгрии — 12-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» — завершилась победой голландского пилота Red Bull Макса Ферстаппена.
Обновлено в 10:21
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Общество
СМИ: Максим Виторган присоединился к участникам несанкционированной акции в Москве
По данным СМИ, задержания проходят на Пушкинской и Трубной площадях, а также в районе Чистопрудного бульвара.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Более тысячи кур погибли в ДТП в Китае
В Китае в провинции Шаньси произошло ДТП, в результате которого погибли более тысячи кур.
Обновлено в 11:11
Футбол
«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте
В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Появилось видео с дракой россиян на борту самолета в Турции
В Сети был размещен видеоролик, на котором демонстрируется потасовка между тремя россиянами, произошедшая на борту авиалайнера, направлявшегося из Турции в РФ.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Глава комиссии СПЧ Каляпин и несколько журналистов задержаны в Москве
Председатель комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несанкционированной акции на Пушкинской площади.
Обновлено в 09:32
Кино
В Сети появилось фото Киану Ривза с ирокезом и бородой
Актер позирует на фото с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом.
Обновлено в 09:21
Экономика
Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизни
Владимир Путин когда-то ставил цель догнать южную европейскую страну по уровню среднедушевого ВВП за 15 лет.
Обновлено в 02:58
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Происшествия
На базе ВВС Сирии в Хомсе прогремел взрыв
Техническая ошибка во время транспортировки боеприпасов с истекшим сроком хранения стала причиной взрыва на авиабазе Шайрат на востоке провинции Хомс в Сирии, среди военнослужащих есть погибшие, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Обновлено в 09:23
Футбол
Новичок «Спартака» Тиль посетит игру с «Динамо»
Обновлено в 10:36
Политика
Получивших российские паспорта украинцев допросили
Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров России
Пятерка самых популярных блогеров российского Instagram выглядит так: Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Ксения Бородина, Павел Воля.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Политика
«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
Наука
Древний храм с сокровищами был найден на дне Нила
Ученые во время исследования затонувшего древнеегипетского города Тонис (Гераклион) смогли обнаружить руины храма и множество артефактов, а именно украшения из золота, монеты и фрагмент лодки.
Обновлено 31 июля в 19:07
Авто
Curtiss представили электробайк с фантастическим дизайном
После преобразования компании из Confederate в Curtiss, американский производитель создал линейку электробайков, дизайн которых был вдохновлен древнегреческой мифологией.
Обновлено в 06:57
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Политика
Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты, но им никто не поверил
Украинские журналисты написали о плохих условиях на крымских курортах, однако читатели опровергли приведенные в статье утверждения.
Обновлено в 09:05