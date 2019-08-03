Политика
Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристовРоссийская газета 09:35
Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине. Этот вопрос обсуждался в ходе его визита в город Трускавец Львовской области, где располагается известный курорт.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Гонконге полиция применила против протестующих слезоточивый газ
Полицейские в Гонконге использовали против митингующих слезоточивый газ.
Обновлено в 10:21
Космос
Астроном предлагает превратить Землю в линзу для гигантского телескопа
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
"На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Обновлено в 06:55
Общество
В митинге в Санкт-Петербурге приняли участие до тысячи человек
В согласованном митинге, который проходит на площади Ленина в Санкт-Петербурге, приняли участие до тысячи граждан.
Обновлено в 09:51
Авто
В Сети показали самый быстрый «Запорожец» за 20 миллионов рублей
Авто получило съемный гоночный руль, трубчатый каркас в салоне, гоночные кресла и электропривод, открывающий двери автоматически.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Глава комиссии СПЧ Каляпин и несколько журналистов задержаны в Москве
Председатель комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несанкционированной акции на Пушкинской площади.
Обновлено в 09:32
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в квалификации Гран-при Венгрии
Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено в 10:15
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
Обновлено вчера в 01:11
Происшествия
В Германии обнаружили партию кокаина на €1 млрд
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
На несанкционированной акции в центре Москвы пострадал сотрудник ОМОНа
Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, один из участников митинга оказал активное сопротивление при задержании.
Обновлено в 10:48
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах против Китая
США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в 300 млрд долларов, заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено 01 августа в 14:03
Политика
Получивших российские паспорта украинцев допросили
Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Пресненский суд арестовал троих фигурантов дела о беспорядках 27 июля
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Введение второго пакета санкций США вызвало вопросы в посольстве РФ
Введение США второго пакета антироссийских санкций по «делу Скрипалей» вызывает много вопросов, так как британская сторона до сих пор не представила результаты официального расследования и улики, указывающие на причастность Москвы к инциденту.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров России
Пятерка самых популярных блогеров российского Instagram выглядит так: Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Ксения Бородина, Павел Воля.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Мария Порошина опубликовала «семейное» фото с Ярославом Бойко
Актриса Мария Порошина опубликовала в Instagram душевное «семейное» фото. На снимке она сидит рядом с коллегой Ярославом Бойко и детьми.
Обновлено в 05:20
Общество
Ректор МПГУ предостерег студентов от участия в несогласованных акциях протеста
Студенты Московского педагогического государственного университета (МПГУ) могут лишиться права на обучение в нем, если будут привлечены к ответственности за участие в несогласованных акциях протеста.
Обновлено в 09:05
Политика
Зеленский анонсировал встречу с Трампом в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп могут встретиться в Вашингтоне в сентябре текущего года.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Актер Александр Паль задержан в Москве
Обновлено в 10:40
Происшествия
Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром
Стены между тремя квартирами обрушил взрыв газа в жилом доме во Владимирской области.
Обновлено в 05:06
Футбол
Мбаппе прогнал Неймара во время командного фото «ПСЖ» после матча за Суперкубок Франции
В сети появилось видео, на котором видно, как нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе прогоняет своего одноклубника, форварда Неймара во время командного фото после победы над "Ренном" (2:1) в матче за Суперкубок Франции.
Обновлено в 10:23
Общество
Мутко потребовал от чиновников Иркутской области работать быстрее
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал от руководства муниципалитетов Иркутской области быстрее "взять себя в руки" и вплотную заняться проблемами жителей региона, пострадавших от наводнения.
Обновлено в 02:40
Политика
Действие ДРСМД прекращено по инициативе США
Министерство иностранных дел РФ заявило о прекращении действия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Обновлено вчера в 04:26
Шоу-бизнес
Виторган познакомил дочь с Нино Нинидзе
Обновлено в 09:12