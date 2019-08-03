Политика

Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристовРоссийская газета 09:35

Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине. Этот вопрос обсуждался в ходе его визита в город Трускавец Львовской области, где располагается известный курорт.
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Зеленский хочет отменить визы для развития медицинского туризма на Украине

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