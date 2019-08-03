Политика
Зеленский предложил отменить визы с рядом странДеловое.ТВ 08:03
Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить визовый режим с некоторыми странами. Об этом глава государства рассказал на совещании по развитию медицинского туризма. По словам Зеленского, необходимо составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение.
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Происшествия
МВД заявило о 600 задержанных на несогласованной акции в Москве
На несанкционированной акции в Москве задержаны около 600 человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.
Обновлено в 11:06
Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Футбол
«Чайка» и «Нижний Новгород» мячей не забили
Футболисты «Чайки» в домашнем матче шестого тура Футбольной национальной лиги сыграли вничью с «Нижним Новгородом».
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Кино
Кейт Бланшетт хочет заполучить роль в новом фильме Гильермо дель Торо
По данным источника издания Variety, съемки нового фильма режиссера Гильермо дель Торо начнутся не раньше зимы 2020 года.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Автомобиль снес ограждение возле метро «Технологический институт»
УГИБДД организовала проверку по факту ДТП.
Обновлено в 12:25
Общество
Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей
Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22
Здоровье
Врач пояснил, стоит ли россиянкам загорать обнаженными
Врач объяснил, что кожа молочных желез очень чувствительна. При загаре необходимо помнить о нескольких ограничениях.
Обновлено в 13:33
Политика
Супруга посла США раскритиковала журналистов CNN
Жена посла США в России Мэри Кэй Хантсман сочла «непорядочным» репортаж журналистов московского бюро телеканала CNN о том, что они с мужем находятся в «прощальном турне».
Обновлено в 13:26
Футбол
«Спартак» и «Динамо» не забили друг другу в четвёртом туре РПЛ
Обновлено в 13:56
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Армия и оружие
Военный дар на службе народного самоубийства: рейд генерала Мамантова
«Мамантова рейд принес большие разрушения и потери, затруднил управление войсками Южного фронта, отвлек часть сил советских войск, но главной цели — сорвать наступление советских войск Южного фронта — не достиг».
Обновлено в 13:46
Футбол
«Боруссия» и «Бавария» встретятся в матче за Суперкубок Германии
В Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» «Боруссия» сыграет с мюнхенской «Баварией» за Суперкубок Германии.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство в России некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства.
Обновлено вчера в 13:53
Армия и оружие
США и Турция пытаются использовать курдов в Сирии для своей выгоды
США и Турция в Сирии пытаются воспользоваться желанием курдского народа построить собственное национальное государство.
Обновлено в 11:40
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
«Что с лицом?»: Каменских раскритиковали за неудачное фото
В первые дни августа Каменских устроила фотосессию на яхте, а также прогулялась по городу с супругом.
Обновлено в 12:44
Политика
ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам
Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено в 11:25
Общество
Власти Финляндии ужесточили визовые требования для россиян
С 1 сентября Финляндия расширит список документов для граждан России, желающих получить шенгенскую визу.
Обновлено 01 августа в 04:27
Происшествия
В Москве во время ремонта ресторана обнаружили останки человека
"По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет", - уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 08:49
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Футбол
«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте
В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.
Обновлено в 11:35
Гаджеты
В 2020 году выйдет Apple MacBook Pro с поддержкой 5G
Бренд Apple намеревается в 2020 году выпустить версию ноутбука MacBook Pro, поддерживающую работу в сетях 5G.
Обновлено вчера в 12:07