Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен с обменом «всех на всех», но начать стоит с задержанных украинских моряков.

Зеленский предложил начать обмен «всех на всех» с украинских моряков

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