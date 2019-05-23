Политика
Зеленский предложил начать обмен «всех на всех» с украинских моряковВзгляд.ру 14:17
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен с обменом «всех на всех», но начать стоит с задержанных украинских моряков.
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Зеленский предложил России начать с моряков обмен «всех на всех»
Общественное телевидение России15:57
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