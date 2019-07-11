Политика
Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его командыLenta.ru 08:10
О намерении Зеленского расширить люстрационное законодательство стало известно 8 июля.
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Происшествия
В Домодедове за взятки схвачены десять таможенников
Десять сотрудников Домодедовской таможни арестованы по решению Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Общество
К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте
Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
Обновлено в 08:09
Политика
Петра Порошенко прогнали с митинга в Закарпатье
Обновлено в 00:54
Общество
Юго-восточная хорда не затронет участок с радиоактивными отходами
Обновлено вчера в 06:50
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары
Обновлено вчера в 21:46
Игры
Хакеры взломали Denuvo 6.0 в Total War: Three Kingdoms
Сообщается, что обновление Total War: Three Kingdoms до версии 1.1.0 уже взломано.
Обновлено в 02:01
Общество
Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС
Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с "божественной шаурмой" на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:19
Музыка
Макаревич рассказал Собчак о заработанных миллионах
Обновлено вчера в 15:10
Общество
Путин сделал всем бухгалтерам страны неожиданный подарок
Срочные новости для бухгалтеров До 1 августа бухгалтеры должны подать важное заявление в ФСС Бухгалтеры испугались массовых увольнений Работодатели добавляют бухгалтерам новые обязанности Опубликованы все бухгалтерские изменения с 1 июля 2019 года Какой подарок сделал Путин бухгалтерам страны Законом вносятся изменения в перечень случаев, когда бухгалтеров должны штрафовать за ошибки.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Энергетика
Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефти
Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 07:25
Политика
Похожего на Зеленского человека заметили на куполе Рады
Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.
Обновлено вчера в 16:09
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 миллионов смартфонов
Сотрудники компании Check Point обнаружили опасное приложение, заразившее почти 25 миллионов смартфонов на Андроиде.
Обновлено вчера в 17:26
Футбол
Экс-игрок «Барселоны» заявил, что хочет возвращения Неймара на «Камп Ноу»
Бывший атакующий полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо сообщил, что хочет возвращения нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонскую команду.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Forbes составил список самых богатых мировых знаменитостей
Американский финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых звезд мира.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В жилом доме в Москве взорвался газ, пострадавших нет
В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв газа, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 03:40
Гаджеты
В Apple Watch обнаружили подслушивающее приложение
Приложение «Рация» подслушивало разговоры пользователей Apple Watch, пишет TechCrunch со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 08:08
Космос
Японский зонд совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в четверг совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, с целью взятия образцов пород с этого космического тела.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская»
Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.
Обновлено в 08:27
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Культура
Сын Алибасова раскрыл инсценировку шоу на Первом канале
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что шоу «На самом деле» с участием его семьи на Первом канале пошло не по сценарию.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Пятилетний мальчик из России пропал в Польше
Обновлено в 07:24
Общество
В Сочи объявлено штормовое предупреждение
В городе-курорте Сочи и-за сильных ливней, града и шквалистого ветра, которые ожидаются в ночь на 12 июля, объявлено штормовое предупреждение.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Шоу-бизнес
Шатунову предстоит еще одна операция
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил в Instagram, что музыканту и лидеру коллектива Юрию Шатунову в ближайшее время предстоит еще одна операция.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Генштаб РФ: У российских границ создается ударный кулак НАТО
Североатлантический альянс формирует у границ России мощный ударный кулак.
Обновлено в 06:30
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Обновлено в 06:34