Политика

Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его командыLenta.ru 08:10

О намерении Зеленского расширить люстрационное законодательство стало известно 8 июля.
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Зеленский потребовал люстрировать чиновников периода правления Порошенко

Интерфакс08:40

Зеленский потребовал люстрации Порошенко

Газета.Ru08:20

Зеленский предложил люстрировать прежнюю власть Украины

Телеканал 360°08:11

Зеленский призвал люстрировать высших должностных лиц времён Порошенко

RT на русском08:15

Зеленский предложил люстрировать всех высших должностных лиц Украины с 2014 года

Говорит Москва08:12

Президент Украины выступил за люстрацию предыдущего руководства страны

Московский Комсомолец08:15

Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды

Lenta.ru08:10
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Происшествия

В Домодедове за взятки схвачены десять таможенников

Десять сотрудников Домодедовской таможни арестованы по решению Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Общество

К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте

Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
Обновлено в 08:09
Политика

Петра Порошенко прогнали с митинга в Закарпатье

Обновлено в 00:54
Общество

Юго-восточная хорда не затронет участок с радиоактивными отходами

Обновлено вчера в 06:50
Общество

На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары

Обновлено вчера в 21:46
Игры

Хакеры взломали Denuvo 6.0 в Total War: Three Kingdoms

Сообщается, что обновление Total War: Three Kingdoms до версии 1.1.0 уже взломано.
Обновлено в 02:01
Общество

Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с "божественной шаурмой" на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:19
Музыка

Макаревич рассказал Собчак о заработанных миллионах

Обновлено вчера в 15:10
Общество

Путин сделал всем бухгалтерам страны неожиданный подарок

Срочные новости для бухгалтеров До 1 августа бухгалтеры должны подать важное заявление в ФСС Бухгалтеры испугались массовых увольнений Работодатели добавляют бухгалтерам новые обязанности Опубликованы все бухгалтерские изменения с 1 июля 2019 года Какой подарок сделал Путин бухгалтерам страны Законом вносятся изменения в перечень случаев, когда бухгалтеров должны штрафовать за ошибки.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия

В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда

Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Энергетика

Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефти

Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 07:25
Политика

Похожего на Зеленского человека заметили на куполе Рады

Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.
Обновлено вчера в 16:09
Гаджеты

Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 миллионов смартфонов

Сотрудники компании Check Point обнаружили опасное приложение, заразившее почти 25 миллионов смартфонов на Андроиде.
Обновлено вчера в 17:26
Футбол

Экс-игрок «Барселоны» заявил, что хочет возвращения Неймара на «Камп Ноу»

Бывший атакующий полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо сообщил, что хочет возвращения нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонскую команду.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Forbes составил список самых богатых мировых знаменитостей

Американский финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых звезд мира.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В жилом доме в Москве взорвался газ, пострадавших нет

В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв газа, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 03:40
Гаджеты

В Apple Watch обнаружили подслушивающее приложение

Приложение «Рация» подслушивало разговоры пользователей Apple Watch, пишет TechCrunch со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 08:08
Космос

Японский зонд совершил вторую посадку на астероид Рюгу

Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в четверг совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, с целью взятия образцов пород с этого космического тела.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская»

Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В интернате под Хабаровском, где заболели пациенты, нашли нарушения

Обновлено в 00:31
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Культура

Сын Алибасова раскрыл инсценировку шоу на Первом канале

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что шоу «На самом деле» с участием его семьи на Первом канале пошло не по сценарию.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Пятилетний мальчик из России пропал в Польше

Обновлено в 07:24
Общество

В Сочи объявлено штормовое предупреждение

В городе-курорте Сочи и-за сильных ливней, града и шквалистого ветра, которые ожидаются в ночь на 12 июля, объявлено штормовое предупреждение.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Шоу-бизнес

Шатунову предстоит еще одна операция

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил в Instagram, что музыканту и лидеру коллектива Юрию Шатунову в ближайшее время предстоит еще одна операция.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Генштаб РФ: У российских границ создается ударный кулак НАТО

Североатлантический альянс формирует у границ России мощный ударный кулак.
Обновлено в 06:30
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

Обновлено в 06:34
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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