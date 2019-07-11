с чего всё началось

Видеообращение опубликовано на его странице в Facebook. Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.

Общество Штормовое предупреждение объявлено в Сочи Штормовое предупреждение объявлено на 11 и 12 июля в Сочи, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Теннис Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, в котором сыграет с Халеп Для Халеп финал Уимблдона станет первым в карьере, ранее она выходила в полуфинал на турнире 2014 года.

Общество Дубай ввел бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для туристов Власти Дубая одобрили введение 30-дневной бесплатной лицензии на алкоголь для иностранных туристов, покупателям спиртного должно быть не меньше 21 года, сообщает газета Khaleej Times.

Происшествия Уголовное дело возбуждено после пожара на ТЭЦ в Мытищах СК возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности после пожара на ТЭЦ-27 в Мытищах.

Политика Путин поговорил с Зеленским по телефону Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

Политика Путин освободил от должности губернатора Севастополя Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В НИИ Рошаля рассказали о состоянии искалеченной девочки из Ингушетии На момент поступления – 5 июля Аиша была в тяжелом состоянии с краш-синдромом правой и левой рук, констатируют специалисты.

Шоу-бизнес 56-летняя Алена Свиридова продемонстрировала фигуру в бикини В настоящее время артистка находится на отдыхе в Керчи. Во время отпуска она встала на SUP-борд и восхитила фолловеров шикарной фигурой.

Общество В Московском зоопарке поселятся гигантские ослы Столичный зоопарк закупил два мамонтовых осла пуату. Об этом размещена информация на сайте госзакупок Москвы.

Финансы Рубль подорожал после заявления главы ФРС США Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Наука Натуральные соки объявлены причиной рака Как выяснилось, у людей, часто и в больших количествах употреблявших напитки с сахаром, будь то фруктовые соки или газировка, риск развития рака любого типа был значительно повышен — на 12 процентов в случае с соком и на 18 процентов в случае с другим питьем.

Происшествия В Мытищах горит ТЭЦ, есть пострадавшие Для тушения пожара задействована авиация. В МЧС сообщили, что возгорание произошло на станции высокого давления на территории ТЭЦ.

Футбол «Краснодар» расторг контракт с Шишкиным В четверг клуб и 32-летний защитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Происшествия Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.

Политика Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первой погибшей мирной жительнице Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога Ранее следователи заподозрили врача в убийстве младенца. Центральный районный суд Калининграда решил поместить женщину под домашний арест.

Политика Прокуратура пригрозила украинскому каналу за показ фильма Стоуна "За любые попытки прошлые (телемост) и будущие - демонстрация российско-украинского фильма, который рекламируется на канале [Виктора] Медведчука, - будет ответственность", — сказал Луценко.

Политика Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10% НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Здоровье В Таиланде 62 человека скончались после заражения лихорадкой Денге Более 44,6 тыс. случаев заражения лихорадкой Денге зафиксированы в Таиланде с начала года по 9 июля.

Транспорт Беглов: поликлиника у ЖК «София» откроется 1 сентября Беглов заявил, что открытие двух офисов врачей общей практики на Южном шоссе запланировано на 1 сентября этого года.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать Россию Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.

Гаджеты В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона Специалисты Роскачества дали рекомендации по предотвращению возможного взрыва аккумулятора смартфона, сообщает ТАСС.