с чего всё началось

Видеообращение опубликовано на его странице в Facebook. Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.

Происшествия В Волгограде нашли мертвой судью В центре Волгограде обнаружили мертвой федерального судью Волжского городского суда Волгоградской области.

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Энергетика «Нафтогаз» пообещал в июле снизить цены на газ для украинцев Стоимость газа для населения Украины в июле из-за снижения цен на внешнем рынке снизится на 10,4%. Об этом в четверг после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил руководитель газового дивизиона группы "Нафтогаз" Андрей Фаворов.

Политика Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.

Происшествия Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать Россию Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.

Происшествия В Перми загорелся центральный рынок Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.

Здоровье Врачи назвали три симптома разрушения печени Доктора назвали три признака, которые говорят о разрушении печени.

Общество Штрафстоянки для коров появились в Челябинской области Администрация Ашинского района опубликовала на своем сайте документ, из которого следует, что теперь коров будут «отлавливать и перевозить во временное место хранения», которое располагается на территории отвечающего за благоустройство муниципального предприятия.

Армия и оружие Зеленский призвал силовиков усилить свою активность в Донбассе Как сообщается на сайте пресс-службы украинского президента Владимира Зеленского, глава государства дал поручение начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку усилить активность силовиков в Донбассе, пишет РИА Новости.

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