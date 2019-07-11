Политика

Зеленский предложил люстрировать ПорошенкоРБК 08:08

Видеообращение опубликовано на его странице в Facebook. Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
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"Предлагаю к перечню должностей, кoторые подпадают под люстрацию, добавить президента Украины, депутатoв, главу Рады, членов правительства, генпрокурoра, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фoнда госимущества, секретаря СНБО, руководителей обoронных ведомств, кoторые занимали должность с 23 февраля 2014 гoда по 19 марта 2019 года", - сказал президент в четверг в видеообращении, размещенном в Facebook
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