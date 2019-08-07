Политика
Зеленский предложил Турции принять участие в восстановлении ДонбассаИА Новороссия 14:52
Президент Украины Зеленский в ходе рабочего визита в Турцию предложил властям страны принять участие в восстановлении Донбасса. Об этом рассказал сам Зеленский в ходе совместного брифинга с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 21:49, Вашингтон
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54
Политика
Рук не хватит: Эрдоган не оценил байки Зеленского о браслетах с именами моряков
Зеленский отметил, что не станет снимать браслеты, пока не «вернёт моряков домой».
Обновлено в 15:47
Интернет
Twitter признал использование данных пользователей без разрешения
Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.
Обновлено в 01:51
Наука
Ученые назвали главного борца с глобальным потеплением
Крупные морские водоросли оказались одними из главных борцов с глобальным потеплением – большая часть из них оказывается быстро захороненной в глубинах или на дне океана, где их не могут разложить бактерии и вернуть углекислоту в атмосферу.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы
По данным экстренных служб, автобус упал в кювет после столкновения с джипом. Отмечается, что в автобусе находились более 40 человек.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронят в Торонто
Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено в 13:25
Политика
В бундестаге напомнили, почему немцы должны благодарить русских
Объединение Германии "не произошло бы без русских", которые также смогли предотвратить убийства, заявил вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики в интервью телеканалу ZDF.
Обновлено в 21:02
Происшествия
Медведь прибежал в центр Магадана
Молодой медведь прибежал в центр Магадана, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Обновлено в 21:22
Политика
В Совфеде заявили о готовности России оказать помощь Киргизии
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал ситуацию в Киргизии, отметив, что Россия готова помочь властям Киргизии не дать экстремистам воспользоваться ситуацией в стране.
Обновлено в 18:33
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика
Атамбаев обратился к гражданам и властям Киргизии
Бывший президент Киргизии выступил с обращением после штурма своей резиденции 7 августа сотрудниками правоохранительных органов страны.
Обновлено в 19:13
Здоровье
Малахов опроверг заявление ведущего «Би-би-си» о толстых людях
Автор книг о здоровом образе жизни, травник Геннадий Малахов в беседе с iReactor опроверг мнение ведущего «Би-би-си» Майкла Бюерка, который заявил, что Национальной службе здравоохранения не стоит тратить деньги на лечение полных людей.
Обновлено в 14:45
Экономика
Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»
Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено в 06:26
Гаджеты
Стартап из США разработал кофемашину для варки пива
Стартап из США Pico создал устройство, которое варит почти все известные напитки.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
Россию обвинили в уничтожении украинского Ил-76 в Ливии
Директор украинской авиакомпании «Скайавиатранс» Елена Малахова, чей транспортный самолёт Ил-76 был уничтожен несколько дней назад в Ливии, сделала заявление, в котором ссылается на причастность России к данному инциденту.
Обновлено в 07:47
Политика
Сальвини заявил о проблемах в правительственной коалиции Италии
Вице-премьер Италии и лидер "Лиги" Маттео Сальвини констатировал разногласия в правящей коалиции, которую его партия составляет с "Движением 5 звезд", и в очередной раз заявил о возможности проведения досрочных выборов.
Обновлено в 19:02
Космос
В Воронеже акции механического завода передадут КБХА
В Воронеже планируется создать единую научно-производственную площадку ракетного двигателестроения, в связи с чем акции механического завода будут переданы Конструкторскому бюро химавтоматики (КБХА).
Обновлено в 20:49
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
Обновлено в 09:26
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия на 31,2%
За пять лет Россия на 31,2% сократила импорт продовольствия, об этом сообщает издание «РИА Новости».
Обновлено 05 августа в 18:54
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Курганской области
Обновлено в 19:19
Политика
В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма
Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.
Обновлено в 15:00
Авто
Land Rover подготовил заводской тюнинг для Defender
Компания Land Rover представила комплект заводского тюнинга для внедорожника Defender.
Обновлено в 12:26
Наука
Древняя вода «состарила» литосферные плиты Земли
Обновлено вчера в 11:17
Шоу-бизнес
Сын Максима Коновалова пережил клиническую смерть и два месяца комы
Светлана вспомнила, что у сына буквально остановилось сердце. Случилось это, когда ему делали прививку.
Обновлено в 08:30
Политика
В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии
В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
Обновлено в 04:29