Президент Украины Зеленский в ходе рабочего визита в Турцию предложил властям страны принять участие в восстановлении Донбасса. Об этом рассказал сам Зеленский в ходе совместного брифинга с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Политика Захарова назвала ситуацию в Киргизии «внутренним делом страны» «Наше посольство в Киргизии сказало, что это событие мы рассматриваем как внутреннее дело страны», — сказала дипломат в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Экономика Товарооборот между Китаем и Северной Кореей увеличился на 15,3% Товарооборот между Китаем и Северной Кореей увеличился на 15,3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли.

Происшествия Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.

Шоу-бизнес Милла Йовович ждет третьего ребенка Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.

Происшествия В офис ФБК Навального пришли с обыском В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, пришли с обыском.

Кино Создатели «Игры престолов» заключили масштабную сделку с Netflix Netflix одержал победу в ожесточенной борьбе за право работать с авторами «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом.

Политика Эрдоган помог Зеленскому у президентского дворца в Анкаре Президент Украины Владимир Зеленский не смог сам разобраться, куда ему идти во время церемонии у президентского дворца в Анкаре.

Политика МИД заявил о задолженности Киева перед СНГ Отмечается также, что решения о том, каким будет порядок погашения задолженности Украины перед СНГ, пока нет.

Происшествия ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге Конфликт в одной из камер в СИЗО-1 в Санкт-Петербурге начался из-за «неприязненных отношений» и сигарет, сообщил РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.

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Происшествия Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».

Наука Геологическая служба США предсказала крупное извержение вулкана Геологическая служа США выпустила предупреждение о катастрофическом извержении гавайского вулкана Килауэа, сообщает Live Science.

Общество Причину аномально холодного лета в России назвали в Росгидромете Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков в интервью МК заявил, что аномально холодное лето в России можно объяснить «небесной механикой».

Происшествия В Ставрополе мужчина убил знакомого за домогательства В Ставрополе 50-летний мужчина арестован за жестокое убийство своего знакомого на даче.

Политика Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.

Политика Кремль подтвердил звонок Зеленского Путину Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленский действительно состоялся, подтвердили в пресс-службе Кремля 7 августа.