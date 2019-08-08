Политика
Зеленский предложил Турции принять участие в восстановлении ДонбассаИА Новороссия вчера в 14:52
Президент Украины Зеленский в ходе рабочего визита в Турцию предложил властям страны принять участие в восстановлении Донбасса. Об этом рассказал сам Зеленский в ходе совместного брифинга с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:30, Вашингтон
Политика
Захарова назвала ситуацию в Киргизии «внутренним делом страны»
«Наше посольство в Киргизии сказало, что это событие мы рассматриваем как внутреннее дело страны», — сказала дипломат в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 04:50
Экономика
Товарооборот между Китаем и Северной Кореей увеличился на 15,3%
Товарооборот между Китаем и Северной Кореей увеличился на 15,3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли.
Обновлено в 02:27
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Шоу-бизнес
Милла Йовович ждет третьего ребенка
Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
В офис ФБК Навального пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, пришли с обыском.
Обновлено в 05:17
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили масштабную сделку с Netflix
Netflix одержал победу в ожесточенной борьбе за право работать с авторами «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом.
Обновлено в 02:07
Политика
Эрдоган помог Зеленскому у президентского дворца в Анкаре
Президент Украины Владимир Зеленский не смог сам разобраться, куда ему идти во время церемонии у президентского дворца в Анкаре.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
МИД заявил о задолженности Киева перед СНГ
Отмечается также, что решения о том, каким будет порядок погашения задолженности Украины перед СНГ, пока нет.
Обновлено 06 августа в 20:11
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге
Конфликт в одной из камер в СИЗО-1 в Санкт-Петербурге начался из-за «неприязненных отношений» и сигарет, сообщил РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
В бундестаге признали вклад России в объединение Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Транспорт
В Москве начали благоустраивать территории у станций МЦД
Обновлено в 05:22
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.
Обновлено в 04:26
Политика
Атамбаев обратился к гражданам и властям Киргизии
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Наука
Геологическая служба США предсказала крупное извержение вулкана
Геологическая служа США выпустила предупреждение о катастрофическом извержении гавайского вулкана Килауэа, сообщает Live Science.
Обновлено вчера в 21:38
Футбол
Дуглас Сантос: «Планирую выучить русский – это важно»
Планирую выучить русский – это важно на перспективу.
Обновлено в 04:44
Общество
Причину аномально холодного лета в России назвали в Росгидромете
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков в интервью МК заявил, что аномально холодное лето в России можно объяснить «небесной механикой».
Обновлено вчера в 10:50
Технологии
«Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию
Обновлено вчера в 21:59
Технологии
Коллекция заблуждений: почему видеонаблюдение доступнее и нужнее, чем вы думаете
Причины, по которым владельцы бизнеса решают приобрести систему видеонаблюдения, могут быть самыми разными.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Ставрополе мужчина убил знакомого за домогательства
В Ставрополе 50-летний мужчина арестован за жестокое убийство своего знакомого на даче.
Обновлено в 02:40
Политика
Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк «Один дома»
Обновлено в 04:38
Происшествия
Женщина погибла после нападения бойцовской собаки в Уфе
Обновлено в 04:19
Политика
Кремль подтвердил звонок Зеленского Путину
Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленский действительно состоялся, подтвердили в пресс-службе Кремля 7 августа.
Обновлено вчера в 05:57
Политика
ЦИК окончательно отказал Гудкову и Соболь в регистрации
Обновлено вчера в 08:34
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено 06 августа в 14:57