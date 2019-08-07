Политика
Зеленский предложил Турции принять участие в восстановлении ДонбассаИА Новороссия вчера в 14:52
Президент Украины Зеленский в ходе рабочего визита в Турцию предложил властям страны принять участие в восстановлении Донбасса. Об этом рассказал сам Зеленский в ходе совместного брифинга с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
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Издание "Акипресс" пишет, что сторонники экс-президента Киргизии забаррикадировались внутри его дома в селе Кой-Таш.
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Минобороны РФ создаст особые подразделения для защиты "военного интернета".
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Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
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Армия и оружие
Силовики размещают технику возле жилых домов в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики размещают военную технику возле жилых домов на горловском направлении в Донбассе, заявили в четверг журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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В России создают тяжёлый экраноплан для тушения лесных пожаров
Масса аварийно-спасательного экраноплана составит 500-700 тонн.
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Дизайнер Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Дизайнер Артемий Лебедев покинул Россию из-за вызывающей "большое беспокойство" ситуации в стране.
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В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
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Власти Венесуэлы прервали переговоры с оппозицией
Как сообщалось, как минимум два раунда непрямых переговоров между властями Венесуэлы и представителями оппозиции прошли в мае текущего года в Осло при посредничестве правительства Норвегии, новый этап диалога начался в начале июля на Барбадосе.
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