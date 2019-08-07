Политика

Зеленский предложил Турции принять участие в восстановлении ДонбассаИА Новороссия 14:52

Президент Украины Зеленский в ходе рабочего визита в Турцию предложил властям страны принять участие в восстановлении Донбасса. Об этом рассказал сам Зеленский в ходе совместного брифинга с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
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