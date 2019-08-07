Политика
Зеленский предложил Турции принять участие в восстановлении ДонбассаИА Новороссия 14:52
Президент Украины Зеленский в ходе рабочего визита в Турцию предложил властям страны принять участие в восстановлении Донбасса. Об этом рассказал сам Зеленский в ходе совместного брифинга с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Названо число пострадавших от пожара в Сибири животных
Названо число животных, которые могли пострадать во время лесных пожаров в Сибири. Об этом сообщается на сайте Greenpeace.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Борис Корчевников попал в дорожную аварию
Обновлено в 09:04
Происшествия
Спецназ начал штурм резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева
Сотрудники полиции и спецподразделений Киргизии прибыли в село Кой-Таш для задержания бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 10:42
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Обновлено в 10:16
Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы
Рейсовый автобус упал с обрыва под Новороссийском.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес
Светлана Лобода опубликовала свадебное фото
Скорее всего, фотография, на которой запечатлена сестра Лободы со своим избранником, попала в руки Светланы только недавно.
Обновлено в 09:53
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Спорт
Южная Корея подаст жалобу на тренера сборной РФ по волейболу за расизм
После победы россиян в решающем матче специалист якобы изобразил узкий разрез глаз Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) намерена подать официальную жалобу в Международную федерацию (FIVB) на помощника главного тренера женской сборной РФ Серджио Бузато.
Обновлено в 09:12
Кино
Disney планирует переснять «Один дома»
Ранее Disney приобрела права телевизионной компании 20th Century Fox и ряда других популярных франшиз, в том числе The Simpsons, X-Men и Avatar, а также долю в потоковом сервисе Hulu и нескольких кабельных каналах Fox.
Обновлено в 11:50
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54
Здоровье
Телеведущий посоветовал умирать толстым людям для сохранения бюджета
Британский телеведущей Майкл Бюерк заявил, что людям с лишним весом не обязательно жить долго, а лучше умереть, так как так это сохранит бюджет Национальной службы здравоохранения.
Обновлено в 08:40
Общество
Соболь стала объектом расследования об отравлении детей в Москве
В свою очередь, «Конкорд» провел собственное расследование инцидента и на основании полученных данных сделал предположение, что отравление детей в детсадах могла организовать сама Соболь в качестве элемента своей предвыборной кампании в МГД, отметили в пресс-службе.
Обновлено в 13:34
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:12
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Политика
Кличко намерен баллотироваться на второй срок в мэры Киева
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он намерен снова баллотироваться на эту должность, если его уволят по решению правительства.
Обновлено в 15:30
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение
Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
Обновлено в 16:01
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Политика
Трамп назвал Федрезерв проблемой США
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп считает, что Федеральная резервная система — это проблема государства.
Обновлено в 10:37
Политика
Пакистан решил снизить уровень дипотношений с Индией
Власти Пакистана приняли решение снизить уровень дипломатических отношений с Индией.
Обновлено в 12:17
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Смартфоны со стилусами линейки Note Samsung начала производить в 2011 году и с тех пор выпущено девять поколений устройств.
Обновлено в 16:12