Политика
Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов с ПорошенкоРИА Новости 11:39
Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский позвал Юлию Тимошенко в качестве ведущей на дебаты с Петром Порошенко.
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Тимошенко пообещала подумать над предложением стать ведущей дебатов Зеленского и Порошенко
Комсомольская правда13:32
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Политика
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Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте в киевском «Олимпийском», где пройдут его дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, сообщило агентство УНН.
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Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов высказался об оскорблениях ирландца Конора Макгрегора в адрес российского бойца.
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В краснодарской области нашли секретную базу Минобороны, где базируются военные специалисты перед отправкой в Сирию.
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Обновлено в 07:35
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Политика
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2 апреля постпред США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон заявила, что организация намерена обеспечить безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 14:51
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
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Обновлено в 09:02
Гаджеты
На площадке Indiegogo представили «умное» окно Atmoph
Atmoph получил современный 27-дюймовый экран, вокруг которого широкая рамка с выстроенными динамиками.
Обновлено в 13:13
Экономика
Строительство ЦКАД требует новых затрат
Строительство участка от пересечения с автомобильной дорогой М-7 «Волга» до пересечения с автомагистралью М-4 «Дон» стоит 85,4 млрд рублей.
Обновлено в 12:58
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Суд отказался отпустить на волю Мамаева и Кокорина
Пресненский суд Москвы отказался освободить из-под стражи футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также еще двух фигурантов громкого дела о драках в центре столицы.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина
Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Политика
ЦИК Украины подверг сомнению возможность проведения дебатов на стадионе
По законам о выборах дебаты кандидатов в президенты должны пройти в общественной телекомпании, заявил ЦИК Украины.
Обновлено в 12:43
Общество
Суд приостановил разбирательство по делу о квартире Юлии Началовой
Никулинский суд Москвы приостановил разбирательство по иску хоккеиста Александра Фролова к его бывшей жене, певице Юлии Началовой и инвестиционной компании ООО «Весенние инвестиции» о признании недействительной сделки по договору цессии.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме
«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Политика
Прилепин: Зеленский не завоюет, а отпустит Донбасс
Писатель Захар Прилепин высказал мнение, что Владимир Зеленский, в случае победы на выборах президента Украины, не сможет с выгодой для Киева разрешить ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 09:26
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Общество
В Аргентине выпустили презервативы для секса по согласию, которые можно открыть только вдвоем
Представители аргентинской компании Tulipan, которая производит интимные товары, выпустили лимитированную партию презервативов, которые можно открыть только вдвоем.
Обновлено в 12:11