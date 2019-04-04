Политика

Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов с ПорошенкоРИА Новости 11:39

Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский позвал Юлию Тимошенко в качестве ведущей на дебаты с Петром Порошенко.
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Тимошенко обдумывает предложение Зеленского стать арбитром на дебатах с Порошенко

ТАСС13:26

Тимошенко обещала подумать о Зеленском

Взгляд.ру14:22

Тимошенко может стать арбитром на дебатах Зеленского и Порошенко

ФАН12:02

Тимошенко пообещала подумать над предложением стать ведущей дебатов Зеленского и Порошенко

Комсомольская правда13:32

Тимошенко рассмотрит роль ведущей дебатов Зеленского и Порошенко

RT на русском13:27

Зеленский пригласил Тимошенко провести дебаты с Порошенко на стадионе

РБК12:33

Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов с Порошенко

РИА Новости11:39
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Политика

Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском»

Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте в киевском «Олимпийском», где пройдут его дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, сообщило агентство УНН.
Обновлено в 12:47
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Общество

Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании

Обновлено в 13:50
Финансы

Международные резервы России выросли за неделю до $489,5 млрд

Международные резервы России увеличились на $2,4 млрд за неделю, закончившуюся 29 марта, и составили $489,5 млрд.
Обновлено в 11:27
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова: «Правосудие найдет Макгрегора»

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов высказался об оскорблениях ирландца Конора Макгрегора в адрес российского бойца.
Обновлено в 14:50
Авто

Audi Q8 планируют выпускать в России

В Калуге кроссоверы Audi Q7 выпускают уже довольно давно. Крупноузловую сборку наладили здесь еще для автомобилей первого поколения.
Обновлено в 10:35
Авто

УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих моделей

Операционный директор завода в интервью газете «Панорама УАЗ» сообщил, что компания испытывает большие имиджевые потери из-за коррозийной стойкости кузова моделей.
Обновлено в 09:57
Здоровье

В Смольном предложили обследовать всех желающих вступить в брак

В четверг, 4 апреля, стало известно, что в Петербурге предложили обследовать здоровье всех желающих вступить в брак.
Обновлено в 14:53
Происшествия

В Барселоне задержали 66 граждан Грузии

Грузинские и испанские правоохранители задержали в Барселоне 66 граждан Грузии: 25 за квартирные кражи, 41 - за нарушение правил миграции, сказано в заявлении МВД.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Автобус въехал в толпу пешеходов в пригороде Парижа

По свидетельствам очевидцев, стоявший на месте автобус внезапно тронулся с места и въехал в группу людей.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие

Секретную базу обнаружили журналисты под Краснодаром

В краснодарской области нашли секретную базу Минобороны, где базируются военные специалисты перед отправкой в Сирию.
Обновлено в 13:48
Экономика

Крупнейший страховщик ОСАГО изменил тарифы

Крупнейший страховщик ОСАГО по размеру сборов – «Альфастрахование» с 27 марта изменил базовые ставки тарифов.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум

В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Авто

Стартовали продажи битопливной Lada Largus

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Политика

НАТО расширит масштабы разведки в Черном море

2 апреля постпред США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон заявила, что организация намерена обеспечить безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 14:51
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

Командующий ливийской армией приказал наступать на Триполи

Обновлено в 11:47
Гаджеты

На площадке Indiegogo представили «умное» окно Atmoph

Atmoph получил современный 27-дюймовый экран, вокруг которого широкая рамка с выстроенными динамиками.
Обновлено в 13:13
Экономика

Строительство ЦКАД требует новых затрат

Строительство участка от пересечения с автомобильной дорогой М-7 «Волга» до пересечения с автомагистралью М-4 «Дон» стоит 85,4 млрд рублей.
Обновлено в 12:58
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

Суд отказался отпустить на волю Мамаева и Кокорина

Пресненский суд Москвы отказался освободить из-под стражи футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также еще двух фигурантов громкого дела о драках в центре столицы.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия

Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина

Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Политика

ЦИК Украины подверг сомнению возможность проведения дебатов на стадионе

По законам о выборах дебаты кандидатов в президенты должны пройти в общественной телекомпании, заявил ЦИК Украины.
Обновлено в 12:43
Общество

Суд приостановил разбирательство по делу о квартире Юлии Началовой

Никулинский суд Москвы приостановил разбирательство по иску хоккеиста Александра Фролова к его бывшей жене, певице Юлии Началовой и инвестиционной компании ООО «Весенние инвестиции» о признании недействительной сделки по договору цессии.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме

«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Политика

Прилепин: Зеленский не завоюет, а отпустит Донбасс

Писатель Захар Прилепин высказал мнение, что Владимир Зеленский, в случае победы на выборах президента Украины, не сможет с выгодой для Киева разрешить ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 09:26
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Общество

В Аргентине выпустили презервативы для секса по согласию, которые можно открыть только вдвоем

Представители аргентинской компании Tulipan, которая производит интимные товары, выпустили лимитированную партию презервативов, которые можно открыть только вдвоем.
Обновлено в 12:11
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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