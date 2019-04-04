Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов с ПорошенкоРИА Новости 11:39

Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский позвал Юлию Тимошенко в качестве ведущей на дебаты с Петром Порошенко.

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