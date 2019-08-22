с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8. Об этом сообщает РИА "Новости". Украинский глава отметил, что Россия может вернуться в G8, если "вернет полуостров Крым и прекратит конфликт в Донбассе".

Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8

Общество Подсчитана угроза для экономики от четырехдневной рабочей недели Эксперты считают, что такая реформа несет серьезную опасность для экономики.

Авто Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4 В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.

Киберспорт В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.

Политика Президент Финляндии встретил Путина фразой на русском языке Президент Финляндии Саули Ниинистё встретил прибывшего в Хельсинки российского президента Владимира Путина.

Политика Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.

Футбол «Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».

Происшествия В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.

Футбол «Байер» проявляет интерес к Сафонову По информации источника, в сферу интересов немецкого клуба попал 20-летний голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.

Происшествия Алтайский следователь-насильник вышел на свободу и напал на женщину Бывший следователь следственного отдела СК России по республике Горный Алтай Александр Сатлаев, осуждённый в 2015 году за изнасилования и выпущенный по условно-досрочному освобождению, совершил новое нападение на женщину.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4» По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.

Политика Кличко пожаловался на атаку троллей в Instagram Страница мэра Киева Виталия Кличко в Instagram оказалась заблокирована.

Экономика Реальная доля Bitcoin на рынке превышает 90%. Все дело в ликвидности Реальная доля Bitcoin на рынке криптовалют превышает 90%, выяснили аналитики компании Arcane Research, пишет Forbes.

Политика Страны ЕС назвали условие для возвращения России в G7 Европейские страны — участницы G7 поддержат возвращение России в организацию при условии выполнения минских соглашений.

Футбол «Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы В четверг Спартак проведет в гостях первый матч с Брагой в раунде плей-офф Лиги Европы.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Общество Владелец польского ресторана оскорбил украинцев Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.

Наука Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.

Наука Возникновение психических расстройств связано с загрязнением воздуха Ученые выяснили, что загрязнение воздуха увеличивает вероятность развития депрессии, психических расстройств и даже может привести к слепоте.

Кино Сериал «Мандалорец» покажет странную сторону «Звездных войн» В интервью THR автор и шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро признался, что его проект — «Безумный Макс» во вселенной «Звездных войн».

Экономика BofA дал прогноз курса рубля BofA прогнозирует курс рубля на уровне 66 рублей за доллар в конце 2019 года.

Космос Россия впервые запустила в космос робота «Федора» Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

Общество В Китае ребенок, подолгу сидевший за смартфоном, заработал косоглазие Девятилетний житель китайского города Хэфэй (провинция Аньхой) заработал косоглазие из-за зависимости от смартфона, сообщает Asia One.