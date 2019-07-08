Политика
Зеленский предложил Путину встретиться в МинскеТАСС 05:44
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции.
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Политика
Грузинский телеканал прервал вещание после оскорблений в адрес Путина
Причиной стал митинг, который начался после оскорбительных высказываний ведущего телеканала в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 20:34
Политика
Зеленский назвал украинско-российский телемост опасным пиар-ходом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный украинско-российский телемост опасным пиар-ходом перед выборами в парламент, которые запланированы на 21 июля.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району
"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Футбол
Ибрагимович составил сборную всех времён. В ней 11 Златанов
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём «твиттере» опубликовал сборную всех времён.
Обновлено в 04:26
Экономика
Работников начнут страховать по принципу ОСАГО
В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено вчера в 13:30
Экономика
Курс лиры снизился после увольнения председателя центробанка Турции
Турецкая лира ослабла по отношению к доллару после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выходные уволил председателя центробанка Мурата Четинкая.
Обновлено в 03:56
Политика
Бурджанадзе о ситуации с «Рустави 2»: переступлены все красные линии
Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Следствие попросило продлить домашний арест Калви
Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы продлить срок домашнего ареста основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл
На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет рассмотрена, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:48
Здоровье
Диетологи назвали продукты, мешающие похудению
Обновлено в 01:12
Футбол
Почему фанаты «Локомотива» молчали на матче за Суперкубок России
Обновлено вчера в 04:00
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Авто
Появились первые фотографии обновленного Lada Largus
Снимки и первая информация об обновленной модели популярной в России Lada Largus появились в издании "Российская газета".
Обновлено в 04:34
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Футбол
«Зенит» хочет перехватить вратаря у «Ростова»
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Борисов об экспорте продукции ОПК: «Наша задача - хотя бы сохранить свои текущие позиции»
Россия сегодня остается второй по объемам экспорта вооружений за рубеж, и сохранить эти позиции "уже было бы хорошо".
Обновлено в 04:04
Авто
АКП для УАЗ «Патриот» обошлась в 100 миллионов рублей
Обновлено в 05:17
Политика
Российские туристы массово отменяют брони в грузинских гостиницах
Российские туристы массово аннулируют брони в гостиницах Батуми, Кутаиси и регионе Кахетия после отмены авиарейсов из РФ, а местные жители интересуются, как власти Грузии собираются действовать, чтобы сохранить турпоток из России, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 03:51
Происшествия
СК проверяет данные о таксисте, домогавшемся пассажирки в Москве
Следователи проверяют данные о таксисте, который украл сумку у пассажирки в Москве, а потом домогался ее, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 04:31
Политика
Путин не обсуждал с полпредом Цукановым дело его помощника
Президент РФ Владимир Путин располагает всей полнотой информации по делу помощника своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе, который подозревается в госизмене, но встреч с полпредом Николаем Цукановым по этому вопросу он не проводил, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:40
Кино
Молодой актер студии Disney Камерон Бойс умер во сне
Сегодня ночью скончался молодой актер Dysney Камерон Бойс, который известен своими ролями в телевизионном мюзикле «Наследники» и фильме «Одноклассники», где он снялся с актером Адамом Сэндлером.
Обновлено вчера в 04:40
Шоу-бизнес
Шепелев объяснил, почему не женился на Жанне Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в книге «Жанна» объяснил, почему не взял в жены Жанну Фриске, которая скончалась от рака мозга в 2015 году.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Мэрайя Кэри открыла бутылку голосом
Известная певица Мэрайя Кэри приняла участие в популярном спортивном челлендже с бутылкой, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 21:48
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Максимальная ставка по валютным вкладам составляет на сегодняшний день 1,35% годовых при условии вложения 20 тысяч долларов на срок от одного до двух лет.
Обновлено в 05:42