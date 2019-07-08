Политика

Зеленский предложил Путину провести встречу в МинскеРИА Новости 05:30

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске.
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Дмитрий Песков
Дело в том, что США не являются участником нормандского формата, и как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей Соединенных Штатов Америки.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРадио Sputnik 07:19

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