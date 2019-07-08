Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры в МинскеИзвестия 05:28
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии. По словам Зеленского, он намерен обсудить урегулирование конфликта в Донбассе.
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Дело в том, что США не являются участником нормандского формата, и как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей Соединенных Штатов Америки.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРадио Sputnik 07:19
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Политика
Грузинский телеканал остановил вещание после ругани в адрес Путина
Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину
Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.
Обновлено в 07:39
Политика
В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии
Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на Совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Новосибирске из приезжего цирка сбежал крокодил
Обновлено в 01:21
Космос
Объяснено загадочное исчезновение признаков жизни на Марсе
Обновлено в 00:36
Экономика
Росстат назвал самые подорожавшие в 2018 году продукты
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) обнародовала данные о том, какие продукты подорожали сильнее остальных в 2018 году.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове
«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Политика
Кремль оценил идею проведения телемоста с Украиной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инициатива проведения телемоста между Москвой и Киевом заслуживает высокой оценки.
Обновлено в 05:53
Политика
Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО
Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
Обновлено в 06:22
Политика
Зеленский пришел на совещание невыспавшимся
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 03:15
Политика
В Киеве заявили о начале передачи Нидерландам материалов дела об MH17
Нидерланды начали принимать у Украины материалы уголовного дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком 17 июля 2014 года.
Обновлено в 05:42
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району
"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Здоровье
Последний шанс для Егора
Благотворительный фонд «Алёша» просит помощи в сборе средств на трансплантацию.
Обновлено в 07:00
Технологии
«Цифра» представила ПО для сбора промышленных данных и запуска цифровых проектов
«Цифра», разработчик решений для цифровизации промышленности, представила новый продукт – Zyfra Industrial Framework (ZIF) – ПО для обработки индустриальных данных реального времени.
Обновлено в 07:11
Политика
Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ
Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
Футбол
Агент: Оньекуру не отказывался от перехода в ЦСКА
Форвард «Эвертона» Генри Оньекуру может оказаться в ЦСКА.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Плющенко затравили за фото с двумя иномарками
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил в инстаграме снимок с двумя иномарками, передает Sport24.
Обновлено в 04:32
Политика
Путин назначил Юнус-Бека Евкурова замминистра обороны
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:40
Транспорт
Под Крымским мостом начали демонтировать рабочие мосты
В Керченском проливе начался демонтаж временных рабочих мостов, которые три с половиной года помогали строителям сооружать автодорожную и железнодорожную часть Крымского моста.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Илона Броневицкая называла Эдиту Пьеху суррогатной матерью
Обновлено в 03:31
Игры
Игроки Mortal Kombat 11 используют баг, чтобы снимать потрясающие скриншоты
Несколько месяцев назад игроки Mortal Kombat 11 обнаружили баг, который, в отличие от большинства багов, не ухудшает, а улучшает игру.
Обновлено в 03:12
Общество
British Airways оштрафовали за утечку данных сотен тысяч пассажиров
Авиакомпанию British Airways оштрафовали на £183 млн ($229,3 млн) из-за утечки данных ее клиентов.
Обновлено в 04:58
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Обновлено вчера в 22:40
Авто
Названа цена на новый пикап JAC T6
Компания «Джак автомобиль» (официальный дистрибьютор китайского автопроизводителя JAC Motors) анонсировала стоимость нового пикапа JAC T6, который поступит в продажу 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 03:55