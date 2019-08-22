Политика

Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8Газета.Ru 20:06

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8. Об этом сообщает РИА "Новости". Украинский глава отметил, что Россия может вернуться в G8, если "вернет полуостров Крым и прекратит конфликт в Донбассе".
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский написал
 в Facebook, что условием для возвращения России в G8 является передача Крыма, освобождение украинских политзаключенных и арестованных моряков, а также прекращение боевых действий в Донбассе.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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