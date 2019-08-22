с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8. Об этом сообщает РИА "Новости". Украинский глава отметил, что Россия может вернуться в G8, если "вернет полуостров Крым и прекратит конфликт в Донбассе".

Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8

Общество Правильное расположение цветов на флаге России знают 50% граждан Чаще других без ошибок назвали цвета флага и их расположение молодые люди от 18 до 24 лет (72%), неверный порядок указали преимущественно люди старше 60 лет (45%).

Общество Новая книга Виктора Пелевина вышла в продажу Новый роман Виктора Пелевина «Искусство легких касаний» выходит в продажу 22 августа.

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Музыка Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни Певица Наргиз Закирова в беседе с изданием "Стархит" рассказала, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им песен По ее словам, песни "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие, входящие в альбом "Шум сердца" и написанные Максимом Фадеевым, она исполнять не будет.

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Футбол Футболисты «Спартака» встретились с Зе Луишем в Португалии Футболисты и тренерский штаб «Спартака» встретились с бывшим нападающим красно-белых Зе Луишем.

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Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

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