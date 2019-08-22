Политика
Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8Газета.Ru вчера в 20:06
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8. Об этом сообщает РИА "Новости". Украинский глава отметил, что Россия может вернуться в G8, если "вернет полуостров Крым и прекратит конфликт в Донбассе".
Читать в источнике
Оценить641
с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, что условиями для возвращения России в G8 являются передача Крыма, освобождение украинских политзаключенных и арестованных моряков, а также прекращение боевых действий в Донбассе.РБКвчера в 20:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Зеленский связал восстановление России в G8 с возвращением Крыма и освобождением пленных
Коммерсантъвчера в 20:59
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Общество
Правильное расположение цветов на флаге России знают 50% граждан
Чаще других без ошибок назвали цвета флага и их расположение молодые люди от 18 до 24 лет (72%), неверный порядок указали преимущественно люди старше 60 лет (45%).
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Чечне на газовой заправке произошел взрыв
Обновлено в 06:37
Общество
Новая книга Виктора Пелевина вышла в продажу
Новый роман Виктора Пелевина «Искусство легких касаний» выходит в продажу 22 августа.
Обновлено в 06:44
Политика
В Евросоюзе выступили против возвращения России и воссоздания G8
Евросоюз выступает против воссоздания «Группы восьми» (G8, «Большая восьмерка») за счет присоединения к G7 России до выполнения ею ряда условий, заявил Reuters высокопоставленный источник в структурах ЕС.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Футбол
Как Слуцкий и Березуцкие поздравили Дзюбу
Обновлено в 08:54
Музыка
Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Певица Наргиз Закирова в беседе с изданием "Стархит" рассказала, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им песен По ее словам, песни "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие, входящие в альбом "Шум сердца" и написанные Максимом Фадеевым, она исполнять не будет.
Обновлено в 09:06
Здоровье
Ученые назвали простой способ продлить жизнь
Британцы добавили, что можно существенно увеличить продолжительность жизни, если ходить быстрым шагом по 24 минуты в день.
Обновлено в 08:20
Футбол
Футболисты «Спартака» встретились с Зе Луишем в Португалии
Футболисты и тренерский штаб «Спартака» встретились с бывшим нападающим красно-белых Зе Луишем.
Обновлено в 07:32
Транспорт
Станции Сокольнической линии метро откроют на три дня раньше срока
Девять станций Сокольнической линии московского метрополитена, закрытые ранее для строительства Большой кольцевой линии, откроют для пассажиров раньше срока на три дня.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Аварийно севший A321 разрежут в поле гидравлическими ножницами
Самолёт А321, совершивший аварийную посадку в Московской области, разрежут на месте инцидента — в поле — и утилизируют.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Нижегородской области нашли девочку, пропавшую четыре дня назад
Обновлено вчера в 16:05
Политика
В Великобритании снимут сериал о Путине
Обновлено в 03:45
Культура
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину
Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Политика
Роуминг между Россией и Белоруссией планируют отменить до конца года
Завершить работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией планируется до конца года.
Обновлено в 06:48
Интернет
Россиянам разослали опасный вирус под видом данных об отпуске
Вирус AgentTesla способен отслеживать и собирать информацию жертвы, которую он вводит через клавиатуру, а также снимать скриншоты и извлекать данные учетных записей к программам.
Обновлено в 09:47
Общество
Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой в августе
Обновлено в 04:16
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
В Петербурге загорелся склад на площади 500 кв. метров
Площадь возгорания 500 кв. м. Огонь тушат по третьему номеру сложности. Всего привлечено 108 человек и 25 единиц техники.
Обновлено в 08:34
Авто
Ravon возвращается в Россию и объявляет цены
Линейка сократилась до трех моделей: Ravon R2, Nexia R3 и R4. Цены стартуют с отметки 646 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:20
Футбол
МВД завело уголовное дело о «договорняке» в российском футболе
МВД России возбудило уголовное дело по факту оказания противоправного влияния на результат матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), являющегося третьим по силе дивизионом страны, между "Чайкой" из Ростовской области и новороссийским "Черноморцем".
Обновлено в 06:27
Здоровье
Показатели смертности в Ленобласти снизились
Сергей Вылегжанин озвучил цифры о показателе смертности в регионе.
Обновлено в 06:05
Политика
Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»
Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Обновлено в 09:21
Авто
В Москве нашли советский самодельный автомобиль «Юна»
Напомним, что история «Юны» началась в конце 60-х годов прошлого века, когда братья Юрий и Станислав Алгебраистовы, вдохновившись проектами других советских «самодельщиков», решили построить полноценный автомобиль своими руками.
Обновлено в 06:25
Политика
Песков отметил попытки исказить реальность после ЧП под Архангельском
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что после ЧП на военном полигоне в Архангельской области «кто-то хочет умышленно накалить информационный фон и исказить реальность».
Обновлено в 09:38