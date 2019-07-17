Возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать первым шагом для возобновления нормального диалога между Киевом и Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео, опубликованном на его канале в YouTube.

Зеленский назвал условия для возобновления сотрудничества с Россией

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