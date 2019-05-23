Политика
Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен «всех на всех»Интерфакс вчера в 13:31
Президенты России и Украины впервые поговорили по телефону 11 июля, беседа состоялась по инициативе Киева. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам до 24 и 26 декабря.
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Зеленский предложил России начать с украинских моряков обмен «всех на всех»
Говорит Москвавчера в 15:26
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Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
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Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё следует снять санкции.
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Наука
Носорогов предложили отпугивать от мест охоты браконьеров дронами
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Обновлено вчера в 08:24
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В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено вчера в 09:01
Армия и оружие
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Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
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Политика
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Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Донбасса.
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Армия и оружие
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Врио Пентагона, претендующий на пост министра обороны, Марк Эспер, выступая перед сенатом заявил, что уже в ближайшее время США должны установить полный контроль над всем ядерным арсеналом России, в том числе тактическими боезарядами.
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Движение транспорта под Бутырским путепроводом восстановлено
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Политика
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Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.
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