Политика

Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен «всех на всех»Интерфакс вчера в 13:31

Президенты России и Украины впервые поговорили по телефону 11 июля, беседа состоялась по инициативе Киева. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам до 24 и 26 декабря.
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Зеленский предложил России начать с украинских моряков обмен «всех на всех»

Говорит Москвавчера в 15:26

Зеленский предложил Путину отпустить всех моряков ради окончания войны

РЕН ТВвчера в 21:32

Зеленский предложил начать обмен «всех на всех» с украинских моряков

Взгляд.рувчера в 14:17

Зеленский предложил Путину начать обмен «всех на всех» с украинских моряков

Дождьвчера в 16:45

Зеленский предложил начать обмен «всех на всех» с украинских моряков

Эхо Москвы00:59

Зеленский предложил начать обмен «всех на всех» с украинских моряков

Полит.рувчера в 13:56

Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен «всех на всех»

Интерфаксвчера в 13:31
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Общество

Свердловчан 18 июля предупредили о сильных дождях на севере региона

Обновлено вчера в 23:27
Политика

Конгресс США заблокировал рассмотрение процедуры импичмента Трампа

Палата представителей конгресса США заблокировала начало процедуры отстранения американского президента Дональда Трампа от должности, которую инициировал конгрессмен-демократ Эл Грин от штата Техас.
Обновлено вчера в 19:25
Гаджеты

Гендиректор Intel считает, что компания поспешила с освоением норм 10 нм

Гендиректор Intel заверил, что на следующем шаге компания вернутся к прежнему темпу: через два года начнется выпуск 7-нанометровой продукции, которая по плотности компоновки транзисторов будет в два раза превосходить 10-нанометровую.
Обновлено вчера в 14:23
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

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Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Общество

Омск попал в топ-10 рейтинга городов с грязным воздухом

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Политика

Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как незаконно пересекли границу России.
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Транспорт

СМИ сообщили сумму штрафа за бесплатную езду по платным дорогам

Штрафы за неоплаченный проезд по платным трассам в России составят 2,5-10 тысяч рублей.
Обновлено в 00:30
Общество

Акимов показал образец российского электронного паспорта

Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия

Человек погиб при пожаре на студии аниме в Японии

Один человек погиб в результате пожара на студии по производству аниме Kyoto Animation в западном японском городе Киото.
Обновлено в 00:53
Политика

Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне.
Обновлено вчера в 22:59
Кино

Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров

Обновлено вчера в 13:16
Здоровье

Клещи стали переносчиками страшной болезни

Обновлено вчера в 16:20
Политика

Премьер Саксонии призвал снять санкции с России

Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё следует снять санкции.
Обновлено вчера в 23:58
Наука

Носорогов предложили отпугивать от мест охоты браконьеров дронами

Британские биологи предложили отпугивать носорогов от мест, где они с большой вероятностью могут стать добычей браконьеров, сообщается в Proceedings of the Royal Society B. Ученые протестировали несколько способов отпугивания для носорогов: звуки сирены, летящие на разной высоте беспилотники и запах жгучего красного перца.
Обновлено вчера в 08:24
Политика

Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией

В немецких городах Кенигсвинтер и Бонн 18-19 июля пройдет 18-е пленарное заседание российско-германского форума "Петербургский диалог", в нем примут участие главы МИД обеих стран.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина

В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено вчера в 09:01
Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
Общество

Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 15 июля в 18:00
Футбол

Дортмундская «Боруссия» переиграла «Сиэтл»

Дортмундская "Боруссия" одержала победу над "Сиэтл Саундерс" в товарищеском матче.
Обновлено в 00:43
Общество

Между Россией и Китаем начали строить канатную дорогу

В четверг на барже, закрепленной на середине реки Амур официально стартовало строительство трансграничной канатной дороги между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ, сообщает источник с места событий.
Обновлено в 00:46
Здоровье

Составлен рейтинг регионов России по качеству системы здравоохранения

В список попали 16 уральских и сибирских регионов страны. Об этом свидетельствуют данные исследования «Новых Известий».
Обновлено вчера в 07:07
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено вчера в 01:53
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 11:13
Политика

На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата

Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57.
Обновлено вчера в 06:13
Армия и оружие

Врио Пентагона требует полного контроля над ядерным оружием России

Врио Пентагона, претендующий на пост министра обороны, Марк Эспер, выступая перед сенатом заявил, что уже в ближайшее время США должны установить полный контроль над всем ядерным арсеналом России, в том числе тактическими боезарядами.
Обновлено вчера в 08:40
Технологии

«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств

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Движение транспорта под Бутырским путепроводом восстановлено

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Политика

В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе

Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.
Обновлено вчера в 10:06
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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