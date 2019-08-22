Политика

Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на КрымГазета.Ru вчера в 22:02

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8. Об этом сообщает РИА "Новости". Он заявил, что Россия может снова стать частью G8, если "вернет полуостров Крым и прекратит конфликт в Донбассе".
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский написал
 в Facebook, что условиями для возвращения России в G8 являются передача Крыма, освобождение украинских политзаключенных и арестованных моряков, а также прекращение боевых действий в Донбассе.
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