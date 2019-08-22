с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8. Об этом сообщает РИА "Новости". Он заявил, что Россия может снова стать частью G8, если "вернет полуостров Крым и прекратит конфликт в Донбассе".

Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым

Футбол Семак прокомментировал свою дисквалификацию за оскорбление арбитра Футболисты "Зенита" матч седьмого тура чемпионата России против "Уфы" на выезде проведут без главного тренера.

Космос Россия впервые запустила в космос робота «Федора» Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Культура Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле Латвийская певица Лайма Вайкуле провела собственный фестиваль "Рандеву" в Юрмале в то время, когда "Новая волна" должна была вернуться в Латвию, тем самым показав, что "наш конкурс там не нужен", рассказал в интервью газете "Аргументы и факты" российский композитор Игорь Крутой.

Транспорт Станции закрытого участка московского метро откроют на три дня раньше Станции Сокольнической линии московского метро, которые были закрыты из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), будут открыты 22 августа после 16:00, что на три дня раньше запланированной даты.

Общество В России предложили ввести «первосентябрьский капитал» В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» в целях материальной помощи родителям подготовиться к новому учебному году.

Происшествия Галямину арестовали еще на 10 суток Тверской суд Москвы арестовал еще на десять суток незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы, муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли проводила сына Мэддокса в университет Актриса сияла от гордости, когда направилась вместе со своим сыном Мэддоксом в университет Йонсей, находящийся в Сеуле, Южная Корея.

Политика Евросоюз выступил против возвращения России в G8, пишут СМИ Евросоюз не поддерживает возвращение России в G7, пока не будут устранены причины, из-за которых она была исключена, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в структурах ЕС.

Армия и оружие Иран представил ЗРК собственного производства «Бавар-373» Тегеран 22 августа представил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373", считающийся в Иране более продвинутой системой, чем С-300, комплекс официально был представлен в четверг в день оборонный промышленности Ирана президентом Ирана Хасаном Роухани, следует из сообщения, опубликованного на его официальном сайте.

Футбол ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рождения «С днём рождения настоящего героя российской команды Чемпионата мира 2018», говорится в записи.

Происшествия Навальный и ФБК подают заявление о фабрикации дела об отмывании денег Как заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, адвокаты фонда получили от СК первые документы по уголовному делу, в которых юристы нашли указания на возможную фабрикацию данных.

Общество «Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году «Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.

Происшествия Сотрудник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков Инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» скончался от передозировки наркотиками. Об этом сообщает «Пятый канал».

Политика Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Единоборства Менеджер рассказал, сколько Нурмагомедов заработает за бой с Порье Менеджер Ризван Магомедов, который представляет интересы российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, рассказал о финансовой стороне его предстоящего поединка с Дастином Порье.

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Общество Владелец польского ресторана оскорбил украинцев Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.

Политика Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.