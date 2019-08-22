Политика
Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на КрымГазета.Ru вчера в 22:02
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8. Об этом сообщает РИА "Новости". Он заявил, что Россия может снова стать частью G8, если "вернет полуостров Крым и прекратит конфликт в Донбассе".
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, что условиями для возвращения России в G8 являются передача Крыма, освобождение украинских политзаключенных и арестованных моряков, а также прекращение боевых действий в Донбассе.РБКвчера в 20:42
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Зеленский связал восстановление России в G8 с возвращением Крыма и освобождением пленных
Коммерсантъвчера в 20:59
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Евросоюз выступил против возвращения России в G8, пишут СМИ
Евросоюз не поддерживает возвращение России в G7, пока не будут устранены причины, из-за которых она была исключена, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в структурах ЕС.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Иран представил ЗРК собственного производства «Бавар-373»
Тегеран 22 августа представил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373", считающийся в Иране более продвинутой системой, чем С-300, комплекс официально был представлен в четверг в день оборонный промышленности Ирана президентом Ирана Хасаном Роухани, следует из сообщения, опубликованного на его официальном сайте.
Обновлено в 02:10
Происшествия
На Урал направили комиссию МВД, где полицейских задержали за изнасилование
Обновлено в 07:41
Футбол
ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рождения
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Обновлено в 07:59
Происшествия
Навальный и ФБК подают заявление о фабрикации дела об отмывании денег
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Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
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Общество
Роскачество назвало модели небезопасных чайников
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Обновлено 20 августа в 22:34
Музыка
Певице Наргиз запретили исполнять песни Фадеева
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Гаджеты
Стартовали продажи мобильного телефона INOI 288S
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Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала «утепленный» пляжный образ для холодного лета
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Авто
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Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
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Samsung представила новые Galaxy A50s и A30s
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Энергетика
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При подсчете нефтегазовых доходов в расширенном понимании РБК получил сумму в 10,5 трлн рублей — это поступления по всем налогам, акцизам и пошлинам от компаний по добыче нефти и газа в 2018 году.
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Астероид размером с пирамиду Хеопса приблизится к Земле
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